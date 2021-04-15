Bursa’nın en büyük kent mezarlığı definlere kapatıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, doluluğun yüzde 90'ları aştığı 1 milyon metrekare alana sahip Hamitler Kent Mezarlığı’nın sıralı definlere kapatıldığını duyurdu. Definlerin bugün itibarıyla 418 bin metrekare alana sahip Hasköy Mezarlığı'nda yapılacağı belirtildi. Hamitler’e geçen yıl 19 bin 870 defin işlemi yapıldığı öğrenildi.

VAKA SAYISI İKİ KAT ARTTI

Sağlık Bakanlığı’nın 2 Nisan’da açıkladığı haftalık coronavirüs risk haritasında 100 binde 260’lık vaka sayısıyla ‘çok yüksek risk’ grubunda yer alan Bursa’da, dün açıklanan verilere göre vaka sayıları 100 binde 418’e yükseldi. Vaka sayısı yaklaşık 2 kat arttı.