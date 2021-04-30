Büyük göçün ardından korkutan açıklama: Ortam çok tehlikeli

17 günlük tam kapanma açıklamasının ardından Muğla'nın Bodrum başta olmak üzere Marmaris, Datça ve Fethiye ilçeleri ikinci konut sahipleri ve tatilcilerin akınına uğradı.Sağlık yetkilileri Bodrum'da ikisi kamuya ait 4 hastanede toplam yatak kapasitesinin 300, yoğun bakım ünite sayısının da 28 olduğunu ve bunların hemen hemen hepsinin dolu bulunduğunu belirtti. Sadece Bodrum'un nüfusunun son üç gün içerisinde 600 binlere dayanması üzerine yerel yöneticiler uyarılarda bulunmaya başladı.

“MASKE MESAFE VE HİJYENE LÜTFEN UYSUNLAR”

Aynı zamanda doktor olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün şunları dile getirdi:

Maalesef bu uygulama doğru bir biçimde yapılmadı. Büyükşehirlerimizden Anadolu'nun tüm il ve ilçelerine gidenlerimiz oldu. Muğla'da bu durumdan önemli bir pay aldı.

* Özellikle Bodrum'a gelen araçlar adeta kuyruğa girdi. İstanbul başta olmak üzere birçok farklı şehirden Muğla genelinde kapanma sürecini yazlıklarda veya özel villalarda geçirmek için buraya geldiler.

* Maalesef bu bize 7 ile 14 gün içerisinde negatif olarak geri dönecek. Gelenlerin virüsü taşıma ihtimali çok yüksek. Ama bunların testleri yapılmadığı için şu an taşıyıcı olup olmadıkları bilinmiyor.

* Muğla bölgesine gelen yeni misafirlerimiz çok dikkatli olmak durumunda. Ortam çok tehlikeli. Sağlık sitemi üzerinde de çok olumsuz bir etki yapacak.Hastanelerde üzücü durumlarla karşılaşma ihtimali olabilir.

* Temennimiz bu tehlikeleri bilerek huzur içerisinde fazla dışarıya çıkmadan başkalarıyla temas etmeden bu dönemi geçirmeleri. Hepimizin sağlıkla sıhhatle yine şehirlerine dönmelerini ve ülkenin de Covid ile ilgili çok yükselmekte olan vaka sayısının en aza inmesini sağlamamız gerekiyor.

“BUNUN ADI OLA OLSA TAM KAPANMAMA OLUR”

Hatalar zincirinin en baştan başladığını belirten Muğla Tabip Odası Başkanı Cafer Şahin ise SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulundu, “Tam kapanma yapacaksanız, tam kapatacaksınız. Üç gün önceden duyuru yaparak davul zurna ile haber verir gibi tam kapanma olmaz. İnsanlara üç gün göç etme fırsatı verdiler, bunun adı olsa olsa tam kapanmama olur” diye konuştu.

MUĞLA SAĞLIK SİSTEMİ BU YÜKÜ KALDIRAMAZ

Muğla genelinde yatak kapasitesinin 2 bin 500, yoğun bakım ünitesi kapasitesinin de 251 olduğunu hatırlatan Şahin, Muğla ili ile başta Bodrum olmak üzere Marmaris, Fethiye, Datça ve Milas gibi kıyı kentlerine büyük bir akın olduğunu belirterek şunları söyledi:

* Nüfusumuz 1.1 milyondan, 2 milyona dayandı. 2020 haziranda ki rahatlama sürecindeki aynı dönemi yaşıyoruz. 11 Mart 2020 tarihinden sonraki en tehlikeli sürecin içerisindeyiz.

* Tam kapanma dedikleri bu olamaz. Örneğin ben işyeri hekimiyim ve 55 işyeri ile ilgili yetkiliyim, bu 55 işyerinin tamamı açık şu anda, işçiler görevliler her yerde, dolaşıyor, geziyor, büyükşehirlerden gelenlerle birlikte hareket ediyor.

* Muğla ili ve ilçelerindeki gerek hastaneler ve gerekse yoğun bakım üniteleri şu anda yüzde 70 diyorlar ama bunun içinde çocuk ve kadın doğum yoğun bakım üniteleri de var, Covid-19 ile ilgili yoğun bakım yataklarının tamamına yakını dolu.

“10 GÜN SONRA DURUM ÇOK TEHLİKELİ OLABİLİR”

Üç gündür Bodrum başta olmak üzere Marmaris, Datça ve Fethiye gibi kıyı illerine büyük göç olduğunu belirten Şahin “Büyükşehirlerden akın akın gelenler hastalık popülasyonunu buraya yaymaya başlayacaklar, 10 gün sonra Muğla ili olarak büyük bir sağlık krizinin içerisinde olabiliriz. Ayrıca aşılama çalışmalarında çok yavaşladı ve adeta durdu. Bu gidişle 2021'i bırakın 2022 ve 2023 yılında bu salgınla mücadelede devam ediyor olacağız. İşçi bayramını kutlamaya çalışıyoruz ama bu bayram, yani 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı değil hastalığı olacak” ifadelerini kullandı.

TAM KAPANMADA YOĞUN ARAÇ TRAFİĞİ

Bodrum'da bugün tam kapanmaya rağmen şehir merkezindeki Kıbrıs Şehitler Caddesi ile Emin Anter Bulvarı'nda yoğun araç trafiği olduğu görüldü.

Emekli Prof. Dr. Ali Ceylan “170 bin nüfuslu Bodrum'a 300 yatak kapasitesi ve yoğun bakım üniteleri zaten yetmiyordu, üç günlük kapanmayı fırsat bilenler Bodrum'a geldiler ama gerçekte burada yaşamları daha da tehlikede çünkü burada Covid 19 salgını ani artış gösterirse ne Bodrum’un ne Muğla'nın sağlık kapasitesi bunu kaldırmaz, gelenler Bodrum'a girer girmez rahatlama içine giriyorlar, ama asıl tehlike burada” diye konuştu.

MUHTAR UYARIDA BULUNDU

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi Muhtarı Ali Çınar da mahalle nüfusunun üç günde yüzde 100’ün üzerinde arttığını belirterek “Yalıkavak mahallemizin nüfusu 21 bin iken üç gün içerisinde gelen yazlıkçılarla birlikte 55 bine çıktı. Covid 19 salgınının mahallemize etkisi olacak gibi görünüyor. Lütfen evlerinizden dışarı çıkmayın, maske mesafe kurallarına uyalım. Yapacağınız her şey kendi sağlığınız için” diyerek uyarılarda bulundu.