Büyükler çaldı, küçük çocuklar engellemeye çalıştı

Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir marketin işletmecileri akşam 17:00'da marketin kapılarını kapattıktan sonra marketin dışındaki manav reyonunun üzerini de brandalarla örttü.

Bir süre sonra marketin önüne gelen gençler, marketin manav reyonundaki brandaları kaldırarak ceplerini meyvelerle doldurdular. Yarım saat içerisinde marketin etrafında 4 farklı grubun farklı zamanlarda hırsızlık yaptığı o anlar, marketin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Manav reyonundan hırsızlık yapanları fark ettiği görülen yaşları 10'un altında olan 2 çocuğun yaptıkları ise hırsızların yüzlerinin kızarmasına yetmedi. Bisikletli 2 çocuk, hırsızlığı fark edince manav tezgahını açık olan brandalarını kapatarak brandaların üzerine taş koydu.

Çocukların ayrıldığını gören hırsızlar yeniden işe koyuldu ve yaptıklarıyla izleyenlere adeta pes dedirttiler. Ceplerini doldurmakla yetinmeyen hırsızlar, mont ve kazaklarının içini de çaldıkları meyvelerle doldurarak gözden kayboldu.