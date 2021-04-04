Büyükşehir alarm veriyor! Vaka sayısı 40 günde 10 kat arttı

Türkiye genelinde corona virüs vakalarında büyük artış yaşanırken, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Eskişehir'de 27 Mart – 2 Nisan tarihleri arasında vaka sayısı 100 bin kişide 358,90 oldu. 8-14 şubat tarihlerinde 100 bin kişide 30,99 olan vaka sayısı, 20-26 Mart tarihleri arasında ise vaka sayısı her 100 bin kişide 235,25 olmuştu.

40 GÜNDE 10 KAT ARTIŞ

Geçtiğimiz yıllarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir çocuğa sarılarak çekilen fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Başkan Büyükerşen, “Mesafeleri azaltmak ve sevdiklerimize yeniden sımsıkı sarılmak elimizde…Vaka sayılarının 40 günde 10 kat arttığı şehrimizde hep birlikte kurallara uymalıyız!” notunu düştü.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi hesabından da Sağlık Bakanlığı'nın 40 günlük salgın haritası paylaşılırken “Şehrimizde vaka sayıları artmaya devam ediyor. Sağlığımız ve sevdiklerimiz için lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım!” notu düşüldü.

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