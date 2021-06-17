Caddebostan’da yağmur sonrası müsilaj azaldı

İstanbul’da iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak ve rüzgârın ardından Kadıköy Caddebostan sahilinde bugün müsilaj yoğunluğunun azaldığı görüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait depolama tankları, bariyerler herhangi bir olumsuzluğa karşı Caddebostan sahilinde hazır bekletiliyor.

(DHA)

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