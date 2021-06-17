Caddebostan’da yağmur sonrası müsilaj azaldı

İstanbul’da iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak ve rüzgârın ardından Kadıköy Caddebostan sahilinde bugün müsilaj yoğunluğunun azaldığı görüldü.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait depolama tankları, bariyerler herhangi bir olumsuzluğa karşı Caddebostan sahilinde hazır bekletiliyor.
(DHA)
Caddebostan sahilinde iki günde büyük dönüşüm dikkat çekti. FOTOĞRAFLAR: DHA
İlginizi ÇekebilirCaddebostan sahiline müsilaj geri döndüİlginizi ÇekebilirCaddebostan'da deniz salyalarına aldırmadan yüzdülerİlginizi Çekebilirİstanbul'daki müsilaj uzaydan görüntülendi
Caddebostan kıyılarındaki müsilaj iki günde tamamen ortadan kalkmış görünüyor. FOTOĞRAFLAR: DHA