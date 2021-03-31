Çakarlı araçla yol kesip dehşet saçmıştı… İstenen ceza belli oldu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 21 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen olayda, çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal yol verme meselesi yüzünden trafikte tartıştığı Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçaklamıştı.

Bugün görülen duruşmada tanıklar dinlendikten sonra duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya müşteki Dadaş Aras geldi. Tutuklu sanık Muhammet Enes Uysal, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

“YERE DÜŞTÜKTEN SONRA BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİ”

Duruşmada tanık olarak dinlenen Sinan Güngör beyanında, “Olay günü çalıştığım şirketin aracıyla İstanbul'dan Çorlu istikametine doğru giderken yan tarafımdan siyah çakarlı minibüs hızlı bir şekilde geçti. Daha sonra önümde ileride beyaz bir kamyonetin önüne kırmış şekilde gördüm. Kamyonetin sürücüsü Dadaş Aras ile Enes Uysal tartışıyorlardı. Dadaş, telefonuyla olay anını kaydediyordu. Sanıkta ‘Kapat videoyu. Sil şunu. Sen kimsin' diyerek ağır küfürler ederek tehdit ediyordu. Ben de aracımdan inip sakinleştirmek istedim. Sanık, Dadaş'ın telefonunu almaya çalışıyordu. Dadaş, sanığa ‘Çakar kullanıyorsun, yaptığın suç. Onu da çekeceğim' dedi. Dadaş aracından indikten sonra, sanık onun boğazına yapıştı. Dadaş'ta sanığı iterek kendisinden uzaklaştırdı. Sanık sonrasından kemerinden bıçak çıkarıp Dadaş'ın üzerine yürüdü. Dadaş'ı sırtından bir kez bıçakladı. Dadaş yere düştükten sonra da sanık üzerine gidip bıçaklamaya devam etti. Ben de onları ayırmaya çalıştım. O sırada Dadaş kurtulup ayağa kalktı, benim aracıma doğru yürüyüp aracıma bindi. Ben de aracıma binip kapıyı kilitledim. Sanık ise Dadaş'ın peşinden gelip elindeki bıçakla cama vurdu. Ben de Dadaş'ı hastaneye yetiştirdim” şeklinde konuştu.

“SANIK ÇIKARMIŞ OLDUĞU BIÇAKLA MÜŞTEKİYE VURDU”

Mahkemede dinlenen diğer tanık Serkan Ay ise, “Olay günü kamyonet şoförü elindeki telefonla görüntüleri çekiyordu. Polis değilsin şeklinde konuşmalar oluyordu. Daha sonra kamyonetin şoförü sağ kapıdan aşağı indi. Telefonuyla görüntü aldı. Sanık ve müşteki arasında küfürleşmeler oldu. Bu süreçte müşteki sanığa yumruk attı. Akabinde sanık çıkarmış olduğu bıçakla müştekiye vurdu. Müşteki arkada bir araca binip uzaklaştı. Ben de polise haber verdim” dedi.

“BİZCE HAYATİ TEHLİKE GEÇİRMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

Sanık Muhammet Enes Uysal'ın avukatı, yaptığı savunmada, “Adli Tıp Kurumundan gelen raporu kabul etmiyoruz. Raporda, bir darbe nedeniyle hayati tehlike geçirdiği yazıyor. Ama tedavi evraklarında müştekinin ameliyat olduğu ile ilgili bir husus görülmemekte. Bizce hayati tehlike geçirmesi mümkün değildir. Adli Tıp Kurumundan (ATK) yeniden rapor alınmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini söyleyen mağdur Dadaş Aras'ın avukatı Bünyamin İnce, “Tanık Sinan'ın anlatımları olayın gelişimine ve ATK raporuna uygun düşmektedir. Tanık Serkan Ay'ın anlatımları ise ATK raporuyla ve video görüntüleriyle çelişmektedir. Tanık Serkan Ay'ın beyanlarının sanığı korumaya yönelik olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının esasa ilişkin detaylı savunma hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Uysal'ın ilk bıçak darbesinden sonra müşteki Dadaş Aras'ın arkasından giderek bıçaklamaya devam ettiğini ve başkalarının müdahale etmesine engel olduğunu belirtti.

Mütalaada, sanığın eylemine bağlı olarak ortaya çıkan kastının öldürmeye yönelik olduğu kanaatinin oluştuğu ve sanığın cezasında haksız tahrik indiriminin uygulanamayacağı kaydedildi.

Savcılık, sanık Muhammet Enes Uysal'ın, “Kasten öldürmeye teşebbüs”, “Silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkoyulması” ve “Hakaret” suçlarından 12 yıl 3 ay 15 günden 34 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.