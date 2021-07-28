Çakarlı koruma araçları, sürücüye korkulu anlar yaşattı

Olay, TEM otoyolu Kavacık mevkiinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte sol şeritte aracıyla seyir halinde olan sağlık çalışanı Ahmet Ali Kından, arkadan gelen çakarlı koruma araçlarını görünce sağ şeride geçerek yol verdi.

Çekmeköy-Ümraniye sapağına girmeye çalışan koruma araçlarının en sağ şeride geçmek için bir daha yol istemesi üzerine Kından, çevrede araçlar olduğu için bir süre yol veremedi.

İddiaya göre koruma araçlarından birisi sıkıştırdı, araçtaki korumalar ise el-kol hareketi yaptı. Ailesiyle birlikte korkulu anlar yaşayan Kından, daha sonra kendisine gelen 314 TL’lik trafik cezasıyla ikinci bir şok daha yaşadı.

“BU MEMLEKETTE YOLDA GİDERKEN İLLA BİRİLERİNE BEDEL Mİ VERECEK?”

Yaşadığı anlara ilişki görüntüyü SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı’na ulaştıran Ahmet Ali Kından, olayı şu sözlerle anlattı:

* Ailemle Polonezköy’e gittik dönüşte Kavacık Köprüsü’nden döndüğümüz zaman Ümraniye istikameti Ataşehir’deki evime gidiyordum. Sol şeritte ilerlerken, arkamda çakarlı koruma araçlarını gördüm. Ben de aracımı sağ şeride aldım ve yol verdim.

* Daha sonra araçlar, en sağ şeritteki Ümraniye-Çekmeköy sapağına girmek için bir kez daha yol istedi. Ben de çevremde araçlar olduğu için bir süre yol veremedim. Sonra önüme geçen koruma araçlarından birisi beni sıkıştırdı. Araçtaki korumalar bana el-kol hareketi yaptı. Araçta ailem olduğu için korktuk.

* Pazartesi günü ise 314 TL’lik trafik cezası geldiğini öğrendim. Cezayı görünce şok oldum. 47/1-A maddesinden ceza yazıldığı belirtiliyordu. Ceza maddesini araştırdığımda dur ihtarına uymadığım için ceza kesildiğini anladım. Ben de yasal haklarımı kullanarak bu paranın iadesini isteyeceğim.

* Ben orada onlara bir makas atmadım, onlara fevri bir hareket yapmadım. Yol sanki onların babasının yolları gibi, özgürlük haklarını kullanarak insanları ezmeye çalışıyorlar. Yazıklar olsun diyorum.

* Yani bunlar vatandaşı ezerek mi devleti yönetiyor? Haksız kazançlar elde ederek mi bu ülke yönetilecek? Birileri artık buna bir dur demesi lazım ama kim dur diyecek. Şok oldum, üzüldüm. İnsanların gezmeye, tozmaya hakkı yok mu bu memlekette illa birilerine bedel mi verecek yolda giderken.