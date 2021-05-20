Çakarlı maganda tahliye oldu

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya müşteki Dadaş Aras geldi.

Tutuklu sanık Muhammet Enes Uysal, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, müşteki avukatı bulunmazken, sanık avukatı hazır bulundu.

Tutuklu sanık Muhammet Enes Uysal hakkında, müşteki Dadaş Aras'ın aracından 30 bin lirasını aldığı iddiasıyla, ‘Yağma' suçundan hazırlanan iddianamenin kabul edildiği mahkeme başkanı tarafından duruşmada belirtildi.

‘YAĞMA' SUÇUNU KABUL ETMEDİ

Dosya ile birleştirilen yeni iddianamenin ardından savunması alınan sanık Uysal, “Ben kimseyi gasp etmedim. Böyle bir şeye ihtiyacım yoktur. Ailemin maddi durumuna bakılırsa. İftiradır bu. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

“ŞİKAYETİMDEN VAZGEÇİYORUM”

Beyanı sorulan müşteki Dadaş Aras, ” Mal alım satım yaptığımız için. Arabada sürekli belli miktarda para oluyor. Ben parayı aldığını kendi gözümle görmedim. İfadem alındığında polise, arabadaki paranın yerinde olmadığını söylemiştim. Poliste tutanaklara, Uysal’ın aldığını yazmış. Bunun dışında Ramazan Bayramı sürecinde sanığın anne babası yanımıza gelerek, sanığın yaptığı eylemden pişman olduğunu ve özür dilediğini söyledi. Biz de onlara SMA vakfına bağış yapmalarını söyledik onlar da bunu kabul ettiler. Dolayısıyla ben artık şahsi şikayetimden vazgeçiyorum” ifadelerini kullandı.

‘YAĞMA' SUÇUNDAN BERAATI ‘HAKARET' DAVASININ İSE DÜŞÜRÜLMESİ TALEP EDİLDİ

Duruşma sırasında, ‘Yağma' suçundan hazırlanan iddianame ile ilgili mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Uysal'ın, ‘Yağma' suçundan beraatını talep etti. Müşteki Aras'ın şikayetinden vazgeçmiş olması sebebiyle sanık Uysal hakkında, ‘Hakaret' suçundan açılan davanın düşürülmesinin de talep edildiği mütalaada, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs', ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve ‘Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonması' suçlarından ise önceki celse sunulan mütalaa doğrultusunda ceza verilmesi talep edildi.

Mahkemede son sözü sorulan tutuklu sanık Muhammet Enes Uysal, bir diyeceğinin olmadığını söyledi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Uysal'ın ‘Yağma' ve ‘Hürriyeti tehdit' suçlarından beraatına karar verdi. Mahkeme, müşteki Dadaş Aras'ın şikayetinden vazgeçmesi sebebiyle de sanık Uysal hakkındaki ‘Hakaret' suçundan açılan davanın düşürülmesine hükmetti.

Heyet, Uysal'ı, ‘Ulaşım araçlarının alıkonulması' suçundan iyi hal hükümlerini uygulayarak 10 ay, ‘Öldürmeye teşebbüs' suçunun da teşebbüs aşamasında kalması sebebiyle 7 yıl 6 ay olmak üzere toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Son olarak mahkeme heyeti, sanık Uysal'ın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak, adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.