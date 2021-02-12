Çaldıkları eşyaları satarken yakalandı

Edirne’nin Karağaç Mahallesi Lozan Caddesi üzerinde Cesur Parkarda’ya ait ve pandemi nedeniyle kapalı bulunan kahvaltı salonunda hırsızlık meydana geldi.

İşyerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayda işyerinin kapısını kırarak içeriye giden S.K., önce güvenlik kamerasını etkisiz hale getirmeye çalıştı. Şüpheli daha sonra elindeki satırla kablolarını kestiği 2 LCD televizyon ve mutfağın bakır eşyaları da çuvala koyup işyerinden ayrıldı.

TAKSİCİNİN ARADIĞI İŞYERİ SAHİBİ HIRSIZI YAKALADI

Hırsızlık yaptığı iş yerinin önünden çevirdiği taksiye binen S.K., kent merkezinde ikinci el eşya satışı yapılan bir işyerine gitti.

Yol boyunca aracına aldığı müşteriyle sohbet eden taksici de durumdan şüphelenerek işyeri sahibi Cesur Pakarda’yı arayarak durumu anlattı.

Pakarda, bunun üzerine gittiği işyerinden hırsızlık yapıldığını görünce, vakit kaybetmeden taksicinin müşterisini bıraktığı ikinci el eşya satan dükkanına gitti.

Pakarda, burada işyerinden çalınan televizyonları satmaya çalışan S.K.’yı yakalayarak, polisi arayıp durumu anlattı. Kısa sürede gelen polis ekipleri yakaladığı hırsızlık şüphelisi S.K.’yı ters kelepçe takarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen S.K.’nın daha önceden de çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirlendi.

‘EŞYALARIMI SATTIĞI DÜKKANDAN ÇIKARKEN YAKALDIK’

Taksici arkadaşının haber vermesi üzerine şüpheliyi iş yerinden çaldığı eşyalarını satarken yakaladığını belirten Cesur Pakarda, “Pandemiden dolayı iş yerimiz kapalı olduğu için saat 17.00 sıralarında iş yerimizde bir hırsızlık olayı olmuş. İş yerimize giren hırsız, 2 adet televizyonumuzu almış. Bakır aksesuarlarımız vardı, onları da bir çuvala koyup eski İstanbul Caddesi’nde, ikinci satış yapan mağazaya götürmüş. O sırada taksici esnafımız beni aradı, bizde iş yerimize geldik ve eşyalarımızın çalındığını gördük. Daha sonra şahsı ikinci el dükkanından çıkarken yakaladık. Polisi aradık, sağolsun onlarda hemen olay yerine geldiler. Şüphelinin hal ve tavırlarından profesyonel olduğunu anladığımız için başkalarının da canının yanmaması için şikayetçi olduk” dedi. (DHA)