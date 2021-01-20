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Polis, çalınan koyunları dışkılarını takip ederek buldu

İlginç hırsızlık olayı Mersin'de yaşandı. Bir çiftlikten çalınan 100 koyunu, polis dışkılarını takip ederek buldu...

Güncellenme: 11:44, 20/01/2021
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Olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Çopurlu Mahallesi Çiviçukur mevkiinde meydana geldi. Hırsızlık Büro Amirliği, bir hayvan çiftliğinden 100 koyunun çalındığı ihbarı üzerine adrese gitti.

Bölgede araştırma yapan ekipler, koyunların dışkılarını takip ederek yaklaşık 10 kilometre mesafede, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Emirler Mahallesi Değirmençay mevkiinde bir ahırda buldu.

Olayla ilgili Suriye uyruklu Faez Alnabhan ve Abdullah Alkadro gözaltına alındı. Ahırdaki 97 koyun sahibine teslim edildi, 3 koyuna ise ulaşılamadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)

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istanbul Mersin Polis Suriye
Yayınlanma Tarihi:11:37,