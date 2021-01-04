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Camı kırıp eve girdi, eski sevgilisini öldürdü

Ankara’nın Mamak ilçesinde 5 ay önce kendisinden ayrılan sevgilisinin evine camı kırarak giren adam, eski sevgilisine tabancayla 3 el ateş ederek öldürdü.

Güncellenme: 07:53, 04/01/2021
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Camı kırıp eve girdi, eski sevgilisini öldürdü

Ankara'nın Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi 706. Sokak’ta saat 02.00 sıralarında Gökhan A., kendisinden 5 ay önce ayrılan Sevgi T. ile telefonda tartıştı. Daha sonra sevgilisinin evinin önüne gelen saldırgan, kapıyı açmalarını istedi. Kapının açılmaması üzerine sinirlenen Gökhan A., evin camını taşla kırarak içeri girdi.

Çocukları odaya kilitledi

Eve giren saldırgan, sevgilisiyle baş başa görüşmek için Sevgi T.'nin çocuklarını odaya kilitledi. Burada sevgilisiyle tekrar tartışmaya başlayan Gökhan A., öfkelenerek belindeki tabancayla Sevgi T.'ye 3 el ateş etti. Vücuduna isabet eden mermilerden dolayı yerde kanlar içerisinde kalan talihsiz kadın ağır yaralandı. Odada kilitli kalan çocukların ihbarı üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Polis, odaya kilitlenen çocukları dışarıya çıkarırken sağlık ekibi de kalbi duran yaralı kadına olay yerinde kalp masajı yaptı. Yaralı kadın, ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Sevgi T., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sevgi T.'nin 3 çocuğu vardı. Polis, olay yerinden kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Ankara Çorum Hacettepe Üniversitesi Kadın Polis Sağlık
Yayınlanma Tarihi:07:40,