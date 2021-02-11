Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde yangın çıktı

İtalya’nın Trieste Limanı’ndan İstanbul’un Tuzla Limanı’na giden Türk bayraklı 193 metrelik “Gallipoli Seaways” isimli Ro-Ro gemisinin ana güvertesinde personel tarafından duman fark edilmesinin üzerine gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine bildirdi.

26 bin 525 grostonluk gemiye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-10' ile ‘Kurtarma-4' römorkörü gönderildi.

Ayvacık’ın Babakale köyüne yaklaşık 35 mil uzaklıkta bulunan gemideki yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.