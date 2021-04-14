Çanakkale Boğazı’nı kaplayan müsilaj görüntülendi

Beyaz ve köpüksü görüntüye sahip yapışkan bir madde olan müsilaj, Mart ayından itibaren özellikle Marmara Denizi ile Çanakkale Boğazında etkili oldu. Çanakkale Boğazındaki müsilaj yoğunluğu ise, havadan çekilen fotoğraflarla net şekilde gözlendi. Hobi olarak fotoğraf çeken Cihan Kurnaz’ın havadan görüntülediği müsilajın Çanakkale Boğazı’nın büyük bölümünü kapladığı görüldü.

Müsilaj, vatandaşlarda çevre kirliliği endişesi yaratırken, balıkçıların da kabusu haline geldi. Denize bırakılan ağların gözlerini tıkayan müsilaj, balıkçıların avlanmasını engelleyip, teknelerin de filitrasyonla pompa sistemine zarar veriyor. (DHA)