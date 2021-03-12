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Cani eski eşi tarafından suratı tekmelenen kadın taburcu oldu

Samsun'da eski eşi İbrahim Zarap'ın sokak ortasında, 5 yaşındaki kızlarının yanında dövdüğü eski eşi E.M. tedavisinin ardından taburcu oldu.

Güncellenme: 12:39, 12/03/2021
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Cani eski eşi tarafından suratı tekmelenen kadın taburcu oldu

Olay, 6 Mart günü saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızları E.M.’yi teslim etmek için üç yıl önce boşandığı E.M ile ilçe meydanında bir araya geldi. Zarap, burada E.M.’ye tekme- tokat saldırdı.

Zarap, yere yığılan E.M.yi dövdüğü anlar çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. E.M. ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen E.M., tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 5 gün sonra taburcu oldu. E.M.nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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