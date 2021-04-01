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Cani koca: Eşimi ben ölünce başkasıyla birlikte olur diye boğdum

İzmir'de tartıştığı eşi Ceyda Önal'ı (32) elleriyle boğarak öldüren şemsiye tamircisi Serkan Önal (41) sevk edildiği adliyede tutuklandı. Sözlü olarak eşini öldürdüğünü itiraf etmesine rağmen yazılı ifade vermeyi reddeden Önal yakınlarına "Ben ölünce başka biriyle beraber olmasından korktuğum için boğdum" dediği ortaya çıktı.

Güncellenme: 15:39, 01/04/2021
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Cani koca: Eşimi ben ölünce başkasıyla birlikte olur diye boğdum

Olay, 30 Mart Salı günü, Balatçık Mahallesi 8790/5 Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, kızları Ceyda Önal’dan haber alamayan ailesi, saat 20.00 sıralarında adrese geldi. Kapıyı açan olmayınca da çilingir çağırdı.

Çilingir yardımıyla içeri giren aile, kızlarını yatak odasında hareketsiz yatarken, eşi şemsiye tamircisi Serkan Önal’ı ise elinde bıçakla kanepede otururken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Ceyda Önal’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

ÜÇ SAAT BAŞINDA BEKLEMİŞ

Gözaltına alınan Serkan Önal, polise, saat 17.20 sıralarında eşiyle tartıştıklarını, bu sırada iki çocuğunun annesini elleriyle boğarak öldürdüğünü söyledi. Ancak yazılı ifade vermediği reddetti. Eşinin cansız bedeninin başında yaklaşık üç saat beklediği saptanan Önal’ın son zamanlarda yakınlarına kendisini iyi hissetmediğini, ölümcül bir hastalığa yakalanmaktan ve ölmesi halinde eşinin başka biriyle beraber olmasından korktuğunu söylediği öğrenildi. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:15:36,