‘Canım çekti’ yalanını güvenlik kamerası ortaya çıkardı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinin Kazımkarabekir Mahallesi’nde bulunan bir pastanede 5 gün önce gece yarısı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 hırsız gece yarısı pastaneye gidip yazarkasadan para ve cep telefonunu çaldı. Hırsızlardan biri giderken baklava yemeyi de ihmal etmedi.

POLİSE HABER VERİLDİ

Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine olay polise haber verildi. Gazi Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili 18 yaşındaki B.K. ile 17 yaşındaki E.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edinilen E.Ç. dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“CANIM ÇEKTİĞİ İÇİN…”

Polisteki sorgusu tamamlanan B.K. ise Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. B.K. olay gecesi alkollü olduğunu, canı çektiği için pastaneye gidip baklava yedikten sonra başka bir şey çalmadan ayrıldığını savundu. Ancak pastanenin güvenlik kamerası kayıtlarında B.K. ile E.Ç.’nin yazarkasadan para ve cep telefonunu çaldıkları ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası kayıtları B.K.’nin baklava yedikten sonra gittikleri iddiasını çürüttü. B.K.’nin hırsızlık yaptıktan sonra da vitrin dolaptan baklava alıp yemesi ise kameraya yansıdı.

Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen B.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. İHA

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