Canlı bomba son anda etkisiz hale getirildi

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde canlı bomba şüphelisi, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Suriye uyruklu olduğu belirlenen kişinin üzerinde 2.5 kilo patlayıcı olduğu belirlendi.

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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Mardin’de bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi. Mardin Nusaybin ilçe merkezinde, polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen şahıs, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışması üzerine görevli personel tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyon sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bomba uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi. (DHA)