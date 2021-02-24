Canlı ders sırasında kadın öğretmeni ve ailesini döverek hastanelik ettiler

Muğla'nın Milas ilçesinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Zekeriya Gümüşkesen Ortaokulu'nda görev yapan beden eğitimi öğretmeni İlknur Keskin öğrencilerine canlı ders verdiği sırada, kapıyı çalarak içeri giren C.Y. ve kardeşi G.Y. ile yanlarında bulunan 8 kişilik grup tarafından saldırıya uğradı.

18 Şubat tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre Keskin'in güvenlik görevlisi eşi Salih Keskin ile annesi ve kız kardeşi 8 saldırgan tarafından muşta ve sopayla feci şekilde darp edildi. Öğretmen İlknur Keskin ve ailesinin feryatlarını duyanlar polisi arayarak yardım istedi.

“ÇOK SES ÇIKARIYORSUN” DEMİŞLER

Olay yerine gelen ve saldırıda yaralanan öğretmen Keskin, eşi, annesi ve kız kardeşini Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı.

Öğretmenlerden ve Türk Eğitim Sen Milas Temsilcisi Muzaffer Kafalı SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Bunun adı tam bir vahşet ve vandallık, yargının bu saldırganlara en ağır cezayı vermesini istiyoruz. Öğretmenimiz canlı ders verirken ailesi ile birlikte, 7-8 kişinin sopalı muştalı saldırısına uğradı.

*Saldırının boyutu çok büyük. Arkadaşımız, canlı ders verdiği sırada ‘çok ses çıkartıyorsun’ diyerek eşi, annesi ve kız kardeşi zincir, muşta, çivili sopalarla saldırıya uğramıştır.

*Eşi ameliyat olacak dizi dönmüş. O kadar büyük şok ve korku yaşıyorlar ki korkudan uzun süre şikayetçi bile olamadılar. Hayatlarının en büyük şokunu yaşıyorlar.

*Yarın saat 13:00'te Atapark'ta canlı ders verdiği için şiddete maruz kalan öğretmenimiz İlknur Keskin için ortak basın açıklaması yapacağız.

SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Keskin ailesinin Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmasının ardından Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan C.Y. ve G.Y. isimli kardeşler ile 6 kişinin ifadelerinin alındıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

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