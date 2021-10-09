Canlı yayında kaçırdığı oğlunun boğazına bıçak dayadı

Zonguldak'ta bir kaç gün önce canlı yayın yaparak 10 yaşındaki oğlunu kaçıran baba, kapısına gelen polis ekiplerine direndi. Oğlunu vermekte ikna olmayan baba, boğazına bıçak dayadığı oğlunu öldürmekle tehdit etti.

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Kilimli ilçesinde balıkçılık yapan Savaş K., bir süre önce eşinden ayrıldı. 10 yaşındaki oğulları Ö.K. ise Çaycuma ilçesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sevgi Evi’ne teslim edildi.

OĞLUNU KAÇIRDI

Oğluyla görüştürülmediğini iddia eden baba Savaş K., oğlunu kaldığı evden kaçırdı. Oğluyla buluşan ve canlı yayın yapan baba Savaş K.’nın, “Ne yapıyoruz biz şimdi” sorusuna oğlu, “Kaçıyoruz, benim için” şeklinde yanıt verdi. Baba ve oğlu o anları ise canlı yayın yaparak paylaştı.

POLİS İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Oğluyla birlikte Kilimli ilçesindeki barınağa gelen Savaş K. burada da polisin ikna çabalarına rağmen canlı yayınlarını sürdürdü. Şahıs, oğlunun boğazını kesmekle tehdit ederek polislere de, “Sorumlusu siz olursunuz” diyerek uzaklaşmalarını istedi.

Saatler süren ikna çabalarının ardından polis ekipleriyle aynı masada oturarak görüşmelerini sürdüren Savaş K. ikna olmadı. Uyuşturucu madde kullandığını canlı yayınlarda da söyleyen Savaş K., polislerin telkinlerine rağmen eylemini sürdürdü.

OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Boğazına bıçak dayadığı oğlunu bırakması karşılığında her türlü uzlaşmayı teklif eden ekiplere direnen Savaş K., oğluyla birlikte olay yerinden uzaklaşarak geceyi babasının evinde geçireceğini söyledi. Ekiplerin ikna çalışmaları sürüyor. İHA