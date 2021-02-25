Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Canlı yayında kendisini ele verdi, 10 yıllık cinayet aydınlandı

İstanbul Avcılar’da G. B.’in 10 yıl önce kayıplara karışması ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Bir televizyon programında gündemine gelen kayıp kadının kocası O. B., cinayeti itiraf etti.

Güncellenme: 11:24, 25/02/2021
HaberlerGündem
Canlı yayında kendisini ele verdi, 10 yıllık cinayet aydınlandı

Avcılar'da eşi ve 3 çocuğu ile birlikte yaşarken 2011 yılında esrarengiz bir şekilde kaybolan 32 yaşındaki G. B.'in akıbetinin ortaya çıkması için yakınları bir televizyon programına başvurdu.

Canlı yayına konuk olan O. B., sorulan sorular karşısında heyecana kapıldı. Yaptığı çelişkili açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken O. B., canlı yayının ardından İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı. Sorgusu sırasında ise cinayeti itiraf eden katil zanlısı eş, yer gösterme de yaptı. Talihsiz kadının cesedi Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi Eskice Mevkii'ndeki kırsal alanda bulundu. (İHA)

İlginizi ÇekebilirMezar başında itiraf etmişti; mahkemede reddettiMezar başında itiraf etmişti; mahkemede reddetti