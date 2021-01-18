Çarptığı otomobil sürücüsünü ölüme terk edip kaçtı

Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, M.K. (48) yönetimindeki otomobil ile Recep A. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilden dışarı fırlayan Recep A., yol ortasına savrularak ağır yaralanırken, M.K. ise olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Recep A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri alırken, kaçan sürücü M.K.'nin bulunması için çalışma başlattı. (İHA)