Çarşaflı kadına hakaret davasında karar çıktı

Zeytinburnu'nda geçtiğimiz aylarda park meselesi yüzünden çıkan tartışmada iddialara göre Füsun Aktan, çarşaflı olan Aysen Kocabek'e ve eşi Cezmi Kocabak'e yönelik hakaretlerde bulunmuştu. Tartışma sırasında tüm çarşaflıları hedef alarak hakaretlerini sürdürdürdüğü iddia edilen Katan ve Kocabek çifti karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmuştu. Taraflar hakkında Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava karara bağlandı. Karar duruşmasında, müşteki sanıklar Aysen ve Cezmi Kocabek ile müşteki sanık Füsun Aktan hazır bulundu.

EDİLEN HAKARETLERE KARŞI ‘SENSİN’ DEDİM

Duruşmada savunması sorulan Füsun Aktan, “Park meselesi yüzünden önce Cezmi Kocabek'le tartışmaya başladım sonra eşi tartışmamıza dahil oldu. Bana hakaretler edildi. Ben sadece edilen hakaretlere karşılık ‘sensin' dedim. Tehdit edici bir şey söylemedim, sadece “Sizinle mahkemede görüşeceğiz” dedim. Tartışma esnasında arkadaşım Nurhayat Özelçi de yanımdaydı. İkinci kez de eşiyle elektrik idaresinde karşılaşınca karısına sahip çıkmasını söylemek için yanına gittim” dedi.

AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER ETTİ

Duruşmada olay anını anlatan müşteki sanık Aysen Kocabek, şunları söyledi:

– Aracımızla park edecektik ki o arabayı birden üstümüze sürünce elimle bir dakika işareti yaptım. Bunun üzerine bana doğrudan küfürler ederek çarşaflı deyip küfür edip, bağırmaya başladı, “Bütün türbanlılar aynısınız” diyerek ağzıma alamayacağım küfrü etti. Bana ve bütün türbanlılara. Ben bunun üzerine arabadan inip yanına gittim “Sen ne diyorsun, ayıp değil mi” dedim. Hiçbir şekilde küfür etmedim. Hatta evimde kızlarım lan dese bile kızarım.

– Ben Füsun Hanım’a karşı sadece “Bir de Atatürk kadınıyız dersiniz, Atatürk kadını benim çünkü ben sana küfür etmiyorum” dedim. Ben onların giyimleri için hiçbir şey demedim benim kızlarım da açık, benim edebim müsaade etmez. Bu olaydan sonra ikinci kez eşimle elektrik idaresinde karşılaşınca yine hakaretlerde bulunarak “Eşinin çarşafı neden o renk biliyor musun” diyerek şahsıma küfürlerde bulunmuş. Ben adalete güveniyorum. Onun dışında kalan her şeyi de Mahkeme-i Kübra'ya bırakıyorum.

ETTİĞİ KÜFÜRLERİ AFFETMİYORUM

Müşteki sanık Cezmi Kocabek ise savunmasında, “Ben ona kesinlikle küfür etmedim. Hatta o bana direk “Şerefsiz” dedi. Ondan sonra tartışma başladı zaten. İkinci kez karşılaştığımızda da hatta ben geldiğini görünce kasıtlı olarak yönümü değiştirdim, gelmesin diye ama yine de yanıma gelip, küfür ve hakaretlerde bulunmaya devam etti. Ben söylenen her kelimeyi affederim o küfürler önemli değil hatta şikayetçi de değilim. Ama o türbanlılara ve çarşaflılara ettiği küfürleri affedemiyorum. Bütün türbanlılara küfür etmesi zoruma gitti” ifadelerini kullandı.

KARŞILIKLI HAKARETE BERAAT, TEHDİT SUÇUNDAN PARA CEZASI

Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, karşılıklı hakaretleşme ve kavgayı ilk kimin başlattığının tespit edilememesi gerekçesiyle müşteki sanık Aysen Kocabek ve Füsun Aktan'ın ‘alenen hakaret etme' suçundan beraatine, Cezmi Kocabek ile Füsun Aktan'a birbirlerine yönelik ‘basit tehdit' suçundan 30 gün adli para cezasına karar vererek mahkemede sundukları iyi halden dolayı 18 güne indirerek 360 TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. (İHA)