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Çatıları uçuran fırtına, mahalleyi karanlığa gömdü

Denizli’de akşam saatlerinden bu yana hızı saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle, bir apartmanın çatısı tamamen uçtu. Enkaz altında kalan araçların zarar gördüğü, telefon ve elektrik tellerinin koptuğu fırtına, bir mahalleyi karanlıkta bıraktı.

Güncellenme: 09:52, 27/01/2021
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Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, 26-27 Ocak tarihleri arasında Denizli için yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Zaman zaman hızı 80 kilometreye ulaşan şiddetli fırtına nedeniyle Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 265 / 1 Sokak dört ailenin yaşadığı bir apartmanın çatısı uçtu.

Binadan tamamen ayrılan çatı, şiddetli fırtınayla birlikte sokağa uçarak yolu tamamen trafiğe kapattı. Uçan çatının altında kalan bir araç zarar görürken, elektrik telleri koptu ve telefon direği kırıldı.

FIRTINA BUGÜN DE DEVAM EDECEK

Enerji hattının zarar görmesi nedeniyle mahalle tamamen karanlığa büründü. ADM Elektrik görevlileri, uçan çatıyı sokaktan kaldırıp mahalleye yeniden elektrik verebilmek için yoğun çaba harcadı. Vinç yardımıyla çatının kopan tellerinin üzerinden kaldırılmasının ardından oluşan arıza giderildi.

Bu gece saat 23.59’a kadar sürmesi beklenilen fırtına, Denizli genelinde günlük hayatı da olumsuz etkiledi. Çatılardan kopan parçalar ve devrilen malzemeler nedeniyle çok sayıda araçta maddi hasar oluştu. Fırtına ile birlikte sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışla birlikte, işlerine yetişmeye çalışanlar güçlük yaşadı. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:09:31,