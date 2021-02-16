Çatışma ortamı yaratmak istiyorlar

Türkiye pazar gününe, silahsız 13 masum vatandaşımızın teröristlerce Gara'da şehit edildiği haberiyle uyandı. Haber Türkiye gündemini sarsarken, iktidar yanlısı medya, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini hedef gösteren haberler servis etmeye başladı.

Haberlerde, “Türkiye 13 masum insanın terör örgütü PKK tarafından katledilmesine ağlarken Uludağ'a tatile giden Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri parti düzenleyip eğlendi” ifadelerine yer verildi. Öğrencilerin şehitler üzerinden hedef gösterilmesi tepki topladı. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik asıl bu” yorumları yapıldı.

ÜLKEYE KARŞI KÖTÜLÜK

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Bu haberler bugüne kadar ki ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı dilin çatışmacı bir dile dönüştüğünün göstergesidir” yorumunu yaptı. Özkan şunları kaydetti: “Bu tip haberlerle çatışma ortamı yaratmaya çalışıyorlar. Böyle bir dil kullanmak onları linç etmeye kalkmak bu ülkenin birliğine karşı yapılmış bir kötülüktür. Çocuklarımızı çocuklarımızla karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Bunu da saray medyası yapıyor.”