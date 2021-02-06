‘Çav Bella’ davası sürecindeki hakaret ve iftiralar SMA’lı çocuklara bağış oldu

İzmir’de geçen mayıs ayında bazı camilerden yapılan korsan müzik yayınının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan Banu Özdemir hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla dava açılmıştı. Bir hafta tutuklu kaldıktan sonra itiraz üzerine tahlile edilen Özdemir, yapılan yargılama sonunda da beraat etmişti.

Bu süreçte kendisine yapılan hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlar hakkında dava açan Özdemir, kazandığı tazminatları sağlık sıkıntıları yaşayan çocuklara bağışladığını ve bundan sonra kazanacağı tazminatları da çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağışlamaya devam edeceğini açıkladı.

HAKARET VE İFTİRALAR HAKKINDA HUKUKİ SÜREÇ

Videolu bir açıklama yapan Özdemir, “İçinde bulunduğumuz bu zor ve boğucu günlerde, güzel bir haber ile mola vermek isterim. Farkındalığı çoğalmak adına da bu videoyu çekip sizlerle paylaşma gereği duydum. Bildiğiniz üzere, haksızca yargılandığım süreçte, maruz kaldığımız tüm hakaret, iftira ve benzeri içerikli paylaşımlar hakkında hukuki süreci başlattığımızı duyurmuştum” hatırlatmasında bulundu.

“TEMA'YA FİDAN BAĞIŞINDA BULUNDUK”

Geçen ay aldığı bir tazminatı SMA'lı bir çocuğun tedavisi için bağışladığını belirten Özdemir, “Bu hafta, yine bir hakaret davasından aldığımız tazminatı, Kistik Fibrozisli çocukların yaşam ömrünü uzatmak ve hayat kalitesini artırmak için, ‘bir ses bir nefes' sloganıyla Türkiye’nin dört bir yanında mücadele eden KİFTDER’e hibe ettik. Ayrıca adalet ve demokrasi mücadelesini omuzlayan tüm yol arkadaşlarımız adına TEMA’ya fidan bağışında bulunduk” ifadelerini kullandı.

“HUKUKİ SÜREÇLERİNİZDEN SOSYAL FAYDA ÜRETEBİLİRSİNİZ”

Özdemir, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Şimdilik 60’a yakın açık dosyamız var. Ceza davaları ile birlikte tüm tazminat edinimleri, başta doğa, çocuk ve hayvan hakları olmak üzere yine çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşmayı ve TEMA bünyesinde 2 bin fidan bağışı hedefi ile bir koru ormanı kurmayı planlamaktayız. Sizler de hukuki süreçlerinizden sosyal fayda üretebilir, bu vesileyle dayanışmayı büyütebilir, iyiliği çoğaltabilirsiniz.”