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Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplantısına katılıyor

Suudi Arabistan'ın bilistişare girişimleri üzerine, 16 Mayıs 2021 tarihinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Açık Katılımlı İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katılacağı, toplantıda İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı uluslararası alanda atılabilecek adımların istişare edileceği açıklandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:32, 15/05/2021
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Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplantısına katılıyor

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı atılabilecek adımları ele almak üzere Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleştirilecek Açık Katılımlı İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı hakkında açıklamada bulundu.

Dışişleri’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

* İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları karşısında, ülkemizin Filistin makamları ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan ile bilistişare girişimleri üzerine, 16 Mayıs 2021 tarihinde Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı videokonferans formatında düzenlenecektir.

* Sayın Bakanımızın katılacağı toplantıda, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı İİT bünyesinde ve uluslararası alanda atılabilecek adımlar istişare edilecektir.

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