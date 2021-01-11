Çavuşoğlu’ndan Kıbrıs açıklaması: İki devletli bir çözüm olması gerekiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ankara’da gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

“İKİ TARAFIN GÖRÜŞLERİNİ AÇIKÇA PRTAYA KOYMASI GEREKİYOR”

Kıbrıs sorununun çözümü konusunda 52 yıldır sonuç alınamadığını ve federasyon üzerine yapılan müzakerelerin tüketildiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Öncelikle her taraf, gerek garantör ülkeler gerekse de adadaki iki taraf, kendi görüşlerini açıkça ortaya koyması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“SÜREÇ DEVAM EDİYOR”

Birleşmiş Milletler'e (BM), Kıbrıs’taki taraflar ve garantör ülkelerden oluşan gayriresmi 5+BM toplantısı teklifinde bulunduklarını ifade eden Çavuşoğlu, “'Yani neyi müzakere edeceğimizi önce görüşmemiz lazım bir müzakere zemini varsa. Sonra müzakere çerçevesinin bu doğrultuda belirlenmesi gerekiyor' dedik. Ve şimdi 5+BM toplantısının gerçekleştirilmesi için süreç devam ediyor” şeklinde konuştu.

“BUGÜNE KADAR SİYASİ EŞİTLİK OLMADI”

Çavuşoğlu açıklamasına şöyle devam etti:

“BM Genel Sekreteri sayın Lute geçtiğimiz günlerde bizi de ziyaret etti. Bugün adayı ziyaret ediyor ve birkaç saat içinde de sayın Ersin Tatar'la da görüşme gerçekleştirecek. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'nin bu konudaki tutumu son derece nettir. Bugüne kadar siyasi eşitlik olmadı, egemen eşitliğin müzakere edilmesi gerekiyor. Yani iki devletli bir çözüm olması gerekiyor. Bunun tüm gerekçeleriyle her kesime anlatılması konusunda birlikte çaba sarf ediyoruz.”

“İYİ NİYETLE YAKLAŞTIK AMA OLMADI”

Cwumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le gerçekleştirdiği video konferans görüşmesinde de bu konuya açık bir şekilde değindiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Önümüzdeki süreçte bu toplantılara elbette KKTC ile beraber katılacağız. İki devletli çözümün neden olması gerektiğini tüm tezleriyle beraber anlatacağız. Onlar istediği ya da söylediği için değil, gerçekçi olmak gerekir. 52 yıl biz federasyon için müzakere yaptık, iyi niyetle yaklaştık ama olmadı. Olmayacak olanı zorlamanın da hiçbir anlamı yok” diye konuştu.

“İKİ TARAFIN DA KATILMASI EN SAĞLIKLI YÖNTEM”

Doğu Akdeniz konusunda bir konferans teklifinde bulunduklarını dile getiren Çavuşoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız AB liderlerine bu teklifi yaptı. Dışişleri Bakanlığı olarak sayın Borrell'e ve komisyona konferans konusundaki önerilerimizi yazılı bir şekilde ilettik. Kıbrıs'ın katılımı konusunda da ‘ya iki taraf da bu konferansa katılsın, KKTC katılmayacaksa Rum tarafının katılmasına da izin vermeyiz' dedik. Sonuçta bu konferansta hakça paylaşım konuşulacaksa iki tarafın da bu toplantıya katılması en sağlıklı yöntemdir. Doğu Akdeniz'de de hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını korumaya devam edeceğiz. Bu konferansta da bu konudaki düşüncelerimizi, tezlerimizi de ortaya koyacağız” açıklamasını yaptı.

“HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Kapalı Maraş'ın açılma sürecinin devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, “Önce kamu alanları açıldı, sahil bölgesi ve ana yollar. Envanter çalışması devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu çalışmalara her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi buradan söylemek isterim” dedi.

“ÇOK SAYIDA RUM VATANDAŞI BİZE TEŞEKKÜR ETTİ”

“KKTC'nin yaptığı bu çalışmalardan ve en son yapılan açılışlardan Rum yönetiminin rahatsız olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Ama Rum halkının tersini düşündüğünü görüyoruz. Çok sayıda Rum vatandaşı da KKTC'ye ve bize bugüne kadar teşekkür etmiştir.”

“ÇİPRAS HÜKÜMETİ GÖRÜŞMELERİ DEVAM ETTİRMEK İSTEMEDİ”

Yunanistan’la Türkiye arasındaki istikşafi görüşmelere ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, “2016'da toplantıların ilk görüşmesi olmadı. Ak Parti iktidara gelmeden önce istikşafi görüşmeler 2000 yılında kuruldu ve başladı. Kardak krizinden sonra planlanmıştı. 60 kere heyetlerimiz bir araya geldi. 5 bin sayfadan fazla doküman var. Fakat 2016'da Çipras hükümeti iktidara gelince bu görüşmeleri devam ettirmek istemediler. O onların takdiridir. Son bir yılda istikşafi görüşmelerin tekrar başlaması, özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmelerden sonra tekrar gündeme geldi” diye ekledi.

“DAHA ÖNCE 60 TUR NEYİ GÖRÜŞTÜYSEK BUNDAN SONRA DA BUNU GÖRÜŞECEĞİZ”

Çavuşoğlu, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Biz her zaman önkoşulsuz bir şekilde istikşafi görüşmeleri tekrar başlatmaya hazır olduğumuzu söyledik. Daha sonraki süreçte de biz açık bir şekilde teklifte bulunduk. İstikşafi görüşmelerin elbette gündemi belli. Daha önce 60 tur neyi görüştüysek, ki Yunanistan'la ihtilaflı olduğumuz tüm konular bu kapsamda görüşülüyordu, bundan sonraki süreçte de bunu görüşeceğiz.”

“YUNANİSTAN MÜZAKERELERE BAŞLAYABİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ”

“Bu süreçte diğer ülkeler de, AB ülkeleri, Almanya da, Yunanistan'a da istikşafi görüşmelere bir an önce başlamaları gerektiği konusunda uyarı yaptılar” diyen Çavuşoğlu, “Yunanistan da 11 Ocak'tan sonra müzakerelere başlayabileceğini söylemişti. Yine bu süreçte Arnavutluk Başbakanı sayın Edi Rama'nın, Dendias ve beni Tiran'da bir araya getirme girişimi olmuştu. Yine aynı sebeplerden dolayı Dendias o görüşmeye o günlerde katılamayacağını bildirmişti. Bana da telefonda aynı şekilde, ‘geçmiş olsun' diye aradığım zaman, söylemişti” ifadelerini kullandı.

“UMARIM YUNANİSTAN BU FIRSATI GERİ ÇEVİRMEZ”

Yunanistan'a çağrıda bulunan Çavuşoğlu:

“Şimdi bugün 11 Ocak ve Türkiye olarak açık bir davette bulunmak istiyoruz. Bugün itibariyle, Ocak ayı içinde ilk toplantısı gerçekleştirilmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere başlamaya davet ediyoruz. Ev sahibi ülke biziz. Tarihini, bu müzakereleri yürütecek heyetlerimiz Yunanistan'daki muhataplarıyla beraber belirleyecektir. Biz bugünden itibaren hazırız ve tüm meseleleri görüşmeye hazırız. Bu ilk görüşmeden sonra da Rama’nın daveti üzerine Tiran’a giderek Dendias’la görüşmeye hazırım. Bu bir davettir, umarım Yunanistan bu fırsatı, bu daveti geri çevirmez ve istikşafi görüşmeler en yakın zamanda, bu ay içinde başlar ve daha sonra Dendias'la Tiran'da bir araya geliriz.”

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