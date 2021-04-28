Çavuşoğlu’ndan Kıbrıs mesajı: Tek gerçekçi çözüm yeni müzakerelerin iki devlet arasında yapılması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte geldiği Cenevre’de Kıbrıs Türklerinin haklarını savunmak için görüşmelerini sürdürdü.

Gayriresmi 5+BM toplantısına katılan Çavuşoğlu, “Cenevre'de Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü vizyonuna ve buna yönelik önerisine tam destek verdik. Federal çözümün neden mümkün olamayacağını anlattık. Adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözüme ancak Ada'daki gerçekler temelinde ulaşılabilir” açıklamasında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşen Çavuşoğlu, görüşmenin ardından, “Kıbrıs'ta çözüm, iki tarafın uluslararası eşit statüsüne ve egemen eşitliğine dayanmalı. Tüm bölge için barış ve istikrar ancak Ada'daki iki devletin işbirliğiyle mümkün olabilir” açıklaması yaptı.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab’la da görüşen Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin, “Kıbrıs Türk tarafının yeni çözüm vizyonuna tam destek verdiğimizi teyit ettik. Tek gerçekçi çözüm yeni müzakerelerin iki toplum arasında değil, iki devlet arasında yapılması” dedi.

Çavuşoğlu, Cenevre görüşmeleri kapsamında BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen’le Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer’le görüştü.