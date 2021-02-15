Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu’nun, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Sayın Bakanımız, ABD Dışişleri Bakanını yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir. Yeni ABD yönetimiyle karşılıklı saygıya dayanan açık ve samimi bir diyalog geliştirme hususunda mutabık kalınmıştır.

*Görüşmede ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınmış, bazı bölgesel meseleler ile FETÖ, PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye, Doğu Akdeniz konularına da değinilmiştir.

Görüşmede ABD tarafından son dönemde yapılan açıklamalardan duyduğumuz rahatsızlık da dile getirilmiştir.

*İki bakan önümüzdeki dönemde gündemdeki tüm konuları daha ayrıntılı bir şekilde görüşme konusunda mutabık kalmışlardır. DHA

İlginizi Çekebilir ABD'ye açıklama tepkisi: Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı