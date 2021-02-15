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Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, ABD tarafından son dönemde yapılan açıklamalarla ilgili duyulan rahatsızlığın dile getirildiği ifade edildi.

Güncellenme: 20:06, 15/02/2021
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Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu’nun, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Sayın Bakanımız, ABD Dışişleri Bakanını yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir. Yeni ABD yönetimiyle karşılıklı saygıya dayanan açık ve samimi bir diyalog geliştirme hususunda mutabık kalınmıştır.

*Görüşmede ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınmış, bazı bölgesel meseleler ile FETÖ, PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye, Doğu Akdeniz konularına da değinilmiştir.

Görüşmede ABD tarafından son dönemde yapılan açıklamalardan duyduğumuz rahatsızlık da dile getirilmiştir.

*İki bakan önümüzdeki dönemde gündemdeki tüm konuları daha ayrıntılı bir şekilde görüşme konusunda mutabık kalmışlardır. DHA

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Yayınlanma Tarihi:19:50,