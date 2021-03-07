Çay içen eczacılara ceza yazdıran kaymakam, AKP organizasyonlarını görmemiş!

Zonguldak’ta corona virüsüyle mücadele kapsamında yaptığı denetim sırasında, çay molası veren üç eczacıya, içeride müşteri olmamasına rağmen maske-mesafe cezası kestiren Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu’nun, AKP’lilere ayrıcalık tanıdığı ortaya çıktı.

İsmail Çorumluoğlu'nun AKP'lilerin ilçe binasındaki doğum günü partilerine, caddede toplu halde kandil simidi dağıtmalarına, ziyaretlerde sıfır mesafeyle toplu poz vermelerini göz yumduğu belgelendi.

Vatandaşa kestirdiği cezalarla adından söz ettiren Kaymakam Çorumluoğlu'nun AKP'lilerle birlikte resmi temaslarda bulunduğu da ortaya çıktı. Çorumluoğlu, AKP'den Manisa milletvekili aday adayı da olmuş ancak listeye alınmamıştı.

TOPLU DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

AKP İlçe Başkanlığı'nda, parti yöneticileri için üstü üste doğum günü partileri düzenlendi. İşte bunlardan birkaçı:

– 5 Mart: İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı toplantısı düzenlendi. Toplantıda Yönetim Kurulu üyeleri Ferhat Adıgüzel ve Tuğçe Özdemir'in doğum günleri pastayla kutlandı.

– 23 Şubat: İlçe Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte, Yönetim Kurulu Üyesi Derya Demiriz'in doğum günü için kutlama partisi düzenlendi. Kesilen pasta, kalabalığa tek tek sunuldu.

– 22 Ocak: Yerel Yönetimler Birim Başkanı Emre Avcı'nın doğum günü için partide tören düzenlendi.

– 18 Şubat: İlçe Başkanlığı'nın organizesiyle, Devrim Bulvarı'nda toplu halde kandil simidi dağıttılar.

İLÇE BAŞKANIYLA MAĞARA ZİYARETİ

– 4 Mart: Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AKP'lilerle birlikte Cehennemağzı, Kilise ve Ayazma mağaralarında incelemelerde bulundu.

– 4 Mart: Yine Vali Tutulmaz ve Kaymakam Çorumluoğlu, AKP'lilerle birlikte gar binasında incelemelerde bulundu.

– 12 Şubat: Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı İbrahim Sezer ve Yerel Yönetimler Başkanı Necati Akdeniz, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, İl Başkanlığı'na seçilen Zeki Tosun ve Yönetim Kurulu üyelerinin mazbata alma törenine katıldı. Kalabalık halde verilen pozda maskelere takıldı ama mesafe kuralına hiç uyulmadı.