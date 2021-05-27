Çay üreticilerinin kota tepkisi: Çayı yola döktüler

ÇAYKUR’un günlük dönüm başı 17 kilogram çay alacağını açıklaması üzerine, üreticilerin başlattıkları eylemler devam ediyor. Bugün Fındıklı ilçesinde bir araya gelen çay üreticileri açıklanan fiyata ve uygulanan kotaya tepki gösterdi.

ÇAYI YOLA DÖKTÜLER

Hükümet ve ÇAYKUR yönetimini protesto için yanlarında torba ve sepetlerle çay getiren üreticiler, çaylarını yola döktü. ÇAYKUR’un uyguladığı kota nedeniyle çaylarını düşük fiyata özel sektöre satmak zorunda kalacaklarını dile getiren üreticiler, kendilerinden yana çay kanunu yapılmasını istedi. Eylemde konuşma yapan Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy, özel sektörün üreticiye acımazsızca düşük fiyatlar verdiği söyledi.