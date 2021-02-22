Çaycılık yapan astsubay göreve iade edildi

Kilis sınırında kaçakçıların peşindeyken, IŞİD tarafından alıkonulan ve bu nedenle TSK ile ilişiği kesilen Astsubay Özgür Örs, mesleğine iade edildi.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi, Örs'ün mesleğine dönüş için yaptığı başvuruyu reddeden mahkeme kararını kaldırdı.

TSK'dan ilişiği kesilince çaycılık yapan Örs'e, bu süreçte ödenmeyen paralar da faiziyle ödenecek.

KAÇIRILDI, ATILDI

Kilis 3. Hudut Bölük Komutanlığı'nda astsubayı olarak görev yapan Özgür Örs, 1 Ocak 2015'te kaçakçılık yapan bir grubu yakalamak üzere sınırı geçerek, kaçakçıların peşine düştü.

Bir müddet sonra Örs, IŞİD mensubu iki kişi tarafından alıkonuldu. MİT ve Emniyet'in ortak çalışması ile 5 Ocak günü kurtarılan Örs hakkında soruşturma başlatıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Nisan 2015'te, Örs'ü “Hizmete engel davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle” meslekten çıkardı.

İDARE MAHKEMESİ REDDETTİ

Örs, kararın iptali için Gaziantep İdare Mahkemesinde dava açtı. Ancak İdare Mahkemesi, Örs'ün disiplinsizlik yaptığı gerekçesiyle mesleğe dönüş için açtığı davayı reddetti.

Dosyayı değerlendiren Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi de Örs'ün mesleğe iadesine karar verdi.

Kararda, Örs'ün komutanı tarafından verilen görevi yerine getirdiği sırada gece vakti alıkonulduğu ve ihmalinin bulunmadığı belirtildi. Kararda, süreç boyunca hukuka aykırı işlem nedeniyle yoksun kaldığı paraların da faiziyle beraber ödenmesine hükmedildi.

EMSAL KARAR

Örs'ün avukatı Mehmet Erkan Akkuş, mahkeme kararını SÖZCÜ'ye değerlendirdi ve “Müvekkilim sınır güvenliğini sağlamaya çalışırken örgütün eline düştü. TSK da ilişiğini kesti. 6 yıllık hukuk mücadelesi sonunda müvekkilim mesleğine dönmüştür. Bu karar emsal niteliğindedir” dedi.