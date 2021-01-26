Çelik: Valilere, kaymakamlara, yargı mensuplarına militan diyenlerin kendisi faşistin ta kendisidir

AKP Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Çelik, dünyada COVID-19 salgını ile ilgili hoş olmayan gelişmeler olduğunu belirterek şunları söyledi:

* Mutasyona uğramış bir virüsten bahsediliyor. O ülkeler söz konusu olduğunda uçuş yasakları gündeme geliyor. Aşılama çalışmaları devam ediyor.

* 3 milyon dozluk aşıdan sonra 6.5 milyon dozluk aşı da geldi. Bütün bu süreçte Sağlık Bakanlığı COVID-19 aşısı bilgilendirme platformunu aktive etti. Herkes buradan gerekli bilgilere ulaşıyor.

* Vatandaşlarımızın hızla aşılanmasına belli bir sistematik içerisinde devam ediliyor. Sağlık çalışanlarımız bütün fedakarlıkları ile vatandaşlarımıza sahip çıkmaya devam ediyor. Onların bize ilettiği talepleri yakından takip ediyoruz.

“AŞILAMA ÇALIŞMALARI GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR”

Çelik, aşılama çalışmalarının güçlü bir şekilde devam ettiğine dikkat çekerek, “Vatandaşlarımızın korunması için çok yönlü paketler, çok yönlü eylem planları devreye sokulmaya devam edecek” dedi.

“VALİLERE, KAYMAKAMLARA, YARGI MENSUPLARINA MİLİTAN DİYENLERİN KENDİSİ FAŞİSTİN TA KENDİSİDİR”

Çelik, açıklamasında şunları söyledi:

* Türkiye'deki valilerimize, kaymakamlarımıza militan diyerek büyük skandallara imza atmaya devam etti. Türkiye'nin mülki idare geleneği çok köklü bir gelenektir.

* Osmanlı'dan bugüne kadar, Osmanlı'da son derece köklü bir idare geleneği oluşmuştur, Türkiye Cumhuriyeti bunu taçlandırarak daha ileri noktaya götürmüştür.

* Devlet adamları olarak valiler, kaymakamlar, yargı mensupları ellerinden geleninin en iyisini milletin emrinde olmak anlayışıyla gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bazı faaliyetlerini beğenmeyebilirsiniz, beğenmediğiniz zaman eleştiri getirirsiniz.

* Ama vali ve kaymakamlara militan diyenlerin Türk idare geleneğini yok sayan, Türk devlet geleneğini yok sayan bir tavır içerisinde tamamen bir yıkım siyaseti peşinde, barbarca bir tavır içerisinde olduklarını görüyoruz.

* Bu eğer tekrarlanmasaydı bu cümleleri kurmaya gerek kalmayacaktı. Bu yanlıştan dönülseydi, hadi dönülmedi diyelim tekrarlanmasaydı yine susulacaktı.

* Fakat açık ve net bir şekilde söylüyorum; valilere, kaymakamlara, yargı mensuplarına militan diyenlerin kendisi faşistin ta kendisidir. Bu Nazi ağzıyla konuşmayı bırakmaları lazım.

“SİYASİ ZİHNİYETİNİZİN TOMOGRAFİSİNDE NELER VAR ÇOK İYİ BİLİRİZ”

* Bu insanlar en zor şartlarda, bazı yerlerde de ölümle göz göze gelerek bu faaliyetleri gerçekleştiriyorlar.

* Şehit kaymakamlarımız, yargı mensuplarımız var. İnsan biraz bunlardan utanır. Bir eleştiri getirecekseniz bakın biz siyasetçiyiz burada gelin bize konuşun.

* Size cevap veremeyecek durumdaki valilere, kaymakamlara, yargı mensuplarına, askerlere bunu söylemenizin sebebini biliyoruz. Çünkü biz sizin siyasi zihniyetinizin tomografisinde neler var çok iyi biliriz.

* Kurmaya çalıştığınız denetleme iktidarıyla milletin verdiği yetkiyle iktidara gelemediğiniz için Türk mülki idaresini baskı altına almaya çalışıyorsunuz. Kendiniz iktidar değilsiniz, mülki idareyi baskı altına alıp orada iktidar gibi davranmaya çalışıyorsunuz, yargı mensuplarını baskı altına almaya çalışıyorsunuz. İHA