Cemal Enginyurt: Bu da bizim bildirimizdir

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nın geri çekileceği yönündeki tartışmalarla ilgili açıklama yaptı.

“MOLLALAR, TARİKATLAR, ŞEYHLER ÜLKESİ DEĞİLDİR BURASI”

“Bu da bizim bildirimizdir” diyerek Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı da etiketleyip sosyal medya hesabından video paylaşan Enginyurt, şöyle konuştu:

* Yüce Türk Milleti, Türkiye Cumhuriyeti devleti, laik, demokrat bir cumhuriyettir. Bu cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları büyük bedeller ödeyerek kurmuş ve yeni nesil onu ilelebet yaşatacaktır.

* Montrö Sözleşmesi başta olmak üzere cumhuriyetin değerleriyle oynanmasına asla müsaade edemeyiz. Edemeyiz diyenlere karşı da sindirme hareketini kabul edemeyiz. Biz, Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran iradenin mensupları olarak bu cumhuriyete ilelebet sahip çıkacağız.

* Mollalar, tarikatlar, şeyhler ülkesi değildir burası. Hiç kimse bu ülkeyi payitahtın bir başkenti olarak görüp bu ülkede yeni bir sistem, yeni bir cumhuriyet kurmaya kalkamaz. Tek bir cumhuriyet vardır, o da Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Ne mutlu Türküm diyene!