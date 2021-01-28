Cemal Enginyurt: Kılıçdaroğlu ile Akşener şık olmayan şeyler yapıyor!

AKP politikalarını eleştirdiği gerekçesiyle MHP’den ihraç edilen ve Demokrat Parti’ye katılan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ‘ironi’ yaparak eleştirdi. Haber Global canlı yayınına katılan Enginyurt, şunları söyledi:

ÖZEL BİR İNSAN, İLTİMASLI BİR İNSAN

– Muhalefet partilerinin anlamadığı bir şey var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan özel bir insan, iltimaslı bir insan. Her şeyin üstünde bir insan. Onun yaptığı her şey doğrudur. HDP’yi eleştirmek de Recep Tayyip Erdoğan’ın hakkıdır. Habur’da mahkeme kurmak da Recep Tayyip Erdoğan’ın hakkıdır.

– Andımızı kaldırmak da Recep Tayyip Erdoğan’ın hakkıdır. İşine gelene ‘militan’ demek, işine gelene ‘terörist’ demek de Recep Tayyip Erdoğan’ın hakkıdır. Herkes haddini bilmeli.

HEPİMİZİ BİR ŞEYLER DİYEBİLİR

– Her dediğini eleştirmek yerine Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her dediğine kabul göstermek durumundayız. Aksi takdirde çok kızıyor. Hepimize bir şeyler diyebilir. Onun için ben Recep Tayyip Erdoğan’ın o yetkisi olduğunu düşünüyorum… Dolayısıyla sayın Akşener ve sayın CHP Genel Başkanı hiç şık olmayan şeyler yapıyorlar, ayıptır yani…

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