Cemal Enginyurt’tan pudra şekerine şiirli tepki

AKP’li büro personeli Kürşat Ayvatoğlu’nun, ikinci kez gözaltına alınmasından önce “kokain değil pudra şekeriydi” savunmasını yaprak serbest kalmasına tepkiler devam ediyor. DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ayvatoğlu’nun “Pudra şekeri” savunmasını şiirle yorumlayarak AKP hükümetini eleştirdi.

“YEYİN EFENDİLER YEYİN”

Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından paylaştığı şiirde “Yeyin efendiler yeyin” diyerek şöyle yazdı:

Biri kokain çeker varlıktan,

Diğeri intihar eder yokluktan.

Biri partim der savunur bunu,

Diğeri bulamaz bulguru, unu.

Biri lüks araçta içer pudra şekeri,

Diğeri vitrinde görür elma şekeri.

Biri büro elamanı biner Mercedese,

Diğeri para bulamaz Metrobüse.

Yeyin efendiler yeyin.

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