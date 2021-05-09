Cemil Tugay’a ‘Arena’ ve ‘Saray’ tepkisi

Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı'nın FIBA Şampiyonlar Ligi Finali'ne yükselmesi İzmir'de sevinç yarattı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da sosyal medya sayfasından bir kutlama mesajı yayımladı. Tugay, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu önüne yönlendirdiği belediye bandosunun fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf altına, “Böyle bir zaferde Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Arena sessiz kalamazdı” diye yazdı. Tugay'ın bu ifadesi tepki doğurdu.

ATATÜRK SALONU'NDA ARENA KELİMESİNE TEPKİ

2014 – 2019 yılları arasında Karşıyaka Belediye Başkanlığı yapan Hüseyin Mutlu Akpınar, yurdun birçok yerindeki spor tesislerinde Atatürk adını değiştirerek, Fransızca “Arena” adını koyan AKP İktidarı'na tepki olarak bir karar almıştı. Karşıyaka'da adı Arena olan spor salonunun ismi meclis kararı ile değiştirilerek Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu tabelası asılmıştı. Akpınar, halefi Tugay'ın “Arena” adını kullanmasına tepki göstererek, “İnanamıyorum. Tek kelime ile rezalet” dedi.

AKPINAR “SARAY SEVDASINA” DA TEPKİ GÖSTERDİ

Cemil Tugay, geçtiğimiz Mart ayı meclis toplantısında verdiği önerge ile Zübeyde Hanım Nikah Evi'nin adını da “Saray” kelimesi ile değiştirmişti. Karar oybirliği ile alınmıştı. Yaşananları üzüntü ile karşıladığını ve yüreğinin sessiz kalmaya elvermediğini söyleyen Akpınar, Tugay'ı şu sözler ile eleştirmişti:

* Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülke çapında “Saray” kavramına karşı verdiği siyasi mücadelenin bir yansıması olarak, Karşıyaka Nikah Sarayı'nın ismini değiştirmiş, Zübeyde Hanım Nikah Evi'ne dönüştürmüştük.

* Aynı şekilde spor salonumuzun isminden “Arena”yı çıkartıp, Mustafa Kemal Atatürk yapmıştık. Bunlar sıradan isim değişiklikleri değil, o zamanın şartlarında bir yerel yönetim duruşu, bir başkaldırıştı. Çok da yakışmıştı Karşıyaka'mıza.

* Uzun süredir, nikah evinin isminin yeniden saraya dönüştürüleceği söyleniyordu. Açıkçası ihtimal vermemiştim. Karşıyaka'nın demokratik, çağdaş ve ilerici bakış açısına yeniden “Saray”ı konduramayacaklarına inanıyordum. Yanılmışım.

* Ülke gündemi ile az da olsa ilgilenen sıradan bir Karşıyakalı'nın bile reddedeceği “Saray” ibaresi yeniden nikah evimize asılmış. Çok üzüldüm.

* Üzüntümün sebebi kişisel değil. Saray rejimini sonlandıran Atatürk'ün ilçesi Karşıyaka'ya, yeniden sarayın yakıştırılmasına üzüldüm. En büyük emanetimiz Zübeyde Hanım ile Saray sözcüğünün yan yana getirilmesine üzüldüm.