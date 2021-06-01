Change şebekesine 7 ilde operasyon

Mersin merkezli 7 ayrı ilde yürütülen çalışmalarda 21 kişilik change şebekesi ortaya çıkartıldı. Şebekenin 21 elemanı yakalanırken, çok sayıda malzeme ve hırsızlık malı araçlar ile dokümanlar ele geçirildi. Zanlılar yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen “Nitelikli Dolandırıcılık, Oto Hırsızlığı, Resmi Belgede Sahtecilik, Güveni Kötüye Kullanma, Mala Zarar Verme, Suç Delillerini Gizleme Yok Etme Saklama” soruşturması kapsamında kimlikleri belirlenen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik Mersin merkezli, Konya, Bursa, Kütahya, Osmaniye, Yozgat, Mardin ili ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

21 ZANLI YAKALANDI

Yapılan operasyonlar sonucunda şebekenin elemanı olduğu belirlenen A.M.Y., H.Y., B,Y., M.K., F,K., H.K., M.H., H.C., Y.A., F.Y., V.Ç., K.Ç., E.A., M.M.Y., Z.G., M.D., A.U., H.G., M.K., E.T. ve Z.A yakalandı. Şebekenin ağır hasar kaydı bulunan araçları satın aldıktan sonra çalıntı, yakalama ve haciz şerhi bulunan araçların motor ve şasi numaralarını değiştirmek suretiyle piyasaya sürdükleri, vatandaşları mağdur ettikleri ve haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

MAHKEMEYE ÇIKARTILDILAR

7 ayrı ilde yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda gözaltına alınan zanlılar, dün akşam saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkartıldı.