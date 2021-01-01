Cendere’nin yazarlarına 158 yıl hapis talebi

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun yazdığı “Cendere” kitabı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 14 ayrı soruşturma kapsamında şikayetçiler, iki gazetecinin 158 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

Gazeteciler savunmalarında şu ifadeleri kullandı:

” 2010 yılının Şubat ayında bugün FETÖ firarisi olan Savcı Zekeriya Öz tarafından tutuklamaya sevk edildik, FETÖ'cü hakimler tarafından tutuklandık. İddianamemizi FETÖ firarisi Cihan Kansız yazdı. 19 ay Silivri Cezaevi'nde tutuklu kaldık. Kendilerinin FETÖ'nün kumpasına uğramış olmamız nedeniyle bizi özel olarak hedef seçtiğini düşünüyoruz. Bu konuda katıldığımız her televizyon programına, yazdığım her yazıya dava açıyor olması bu hedef seçmenin sistematik hale geldiğini gösteriyor. Bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Biz yılmayacağız. Derdimiz; savcılar ve hakimler bu işlere alet edilmesin.”