Cengiz Holding şimdi de Çanakkale’de köylünün arazisine göz dikti

Cengiz Holding’in noter kanalıyla köylüye gönderdiği uzlaşma davetini tehdit olarak yorumlayan Kazdağları Kardeşliği Toplum Örgütü, konuya ilişkin açıklamasında, “Henüz ÇED süreci tamamlanmayan ve gerçekleşmesi halinde Kazdağları’na büyük bir yara daha açacak olan Halilağa projesi için şirket köylüyü arazilerini satmaya zorluyor. Kazdağları’ndan İkizdere’ye ülkenin her yerinde doğayı sermaye olarak görenler, tarımı da bitirerek köylüyü sistematik olarak topraksızlaştırmaya, açlıkla terbiye etmeye ve kurdukları sömürü düzenine köle olmaya mahkum etmek istiyorlar” ifadelerini kullandı.

NOTERDEN KAMULAŞTIRMA İÇİN DAVET GÖNDERDİ

Maden şirketinin köylülere gönderdiği davet metninde şöyle denildi;

“Sayın Muhatap; müvekkil şirket 87513 Ruhsat Numarası ile madencilik faaliyetleri sürdürmektedir. Anılan ruhsat alanı içinde yukarıda tapu bilgileri belirtilen maliki/paydaşı olduğunuz taşınmaz, müvekkil şirketin söz konusu ruhsat kapsamında işlettiği madencilik faaliyeti için gerekmektedir.

Bu nedenle; öncelikle müvekkil şirket tarafından söz konusu taşınmazın satın alınması için 28.05.2021 tarihi saat 11:00’de Hacıbekirler Köyü Kıraathanesi Hacıbekirler/Bayramiç/Çanakkale adresinde bulunan salonda pazarlık görüşmeleri yapılacaktır.

Pazarlık görüşmelerine katılmadığınız ya da görüşmelere katılıp da satış konusunda anlaşamadığımız takdirde durum Noter marifetiyle tespit edilecek ve bunun sonucunda da 3213 sayılı Maden Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılması için ilgili Bakanlığa talepte bulunulacaktır. Bilgi ve gereği saygılarla rica olunur”

“ÜRETİM YOK OLUYOR, FİYATLARA ŞAŞIRMAYIN”

Cengiz Holding’in Kazdağları’ndaki Halilağa Bakır Madeni Projesi ile 6 milyon metrekarelik bir alandaki 3 köyü, tarım alanlarını ve su kaynaklarını yok edeceğini belirten çevreciler daha önce yaptıkları açıklamada, “Köylü yok oluyor, üretim yok oluyor, yerel gıda yok oluyor. Fiyatlara şaşırmayın” uyarısında bulunmuştu.

Madenlerin bulunduğu Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar, Hacıbekirler ve Halilağa köylüleri ise yaşam haklarının ellerinden alınmak istendiğini dile getirerek şunları söylemişlerdi: “Bizler maden değil, organik bir yaşam istiyoruz. Maden bizlere çok büyük zarar verecek. Malımıza, canımıza zarar verecek. Hastalık getirecek. Sütümüzü, yoğurdumuzu kısacası mallarımızın hiçbirini almayacaklar.”

55 MİLYON DOLARA SATIN ALDI

Çanakkale Kazdağları'nda, Kanadalı Alamos Gold ve yerli iştiraki Doğu Biga Madencilik A.Ş.'nin çevreye verdiği tahribatın ardından, Cengiz Holding 2019 yılında Halilağa Bakır Ocağı Tesisini 55 milyon dolara satın alarak, Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi Projesi için çalışma başlatmıştı.