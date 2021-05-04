Cengiz İnşaat topu bakanlığa attı

Rize İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi’ne Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taşocağına karşı yöre halkının direnişi devam ediyor.

Konunun kamuoyunda genişçe yer bulmasının ardından işletmeci firma Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den yazılı bir açıklama yapıldı.

“Rize İkizdere Cevizlik Taş Ocağı hakkında yazılı ve görsel basında yer alan haberlere ilişkin basın açıklaması yapılması zorunluluğu doğmuştur” denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait ‘Rize İyidere Lojistik Limanı’ projesi, bu işe ait ihaleyi kazanan Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Yapı ve Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı tarafından gerçekleştirilecektir.

* Proje sahasının fiziki koşulları ve limanın inşa edileceği yer sebebiyle liman sahasında dolgu yapılması ve kullanılacak bu dolgu malzemesinin, deniz suyuna dayanıklı olması gerekmektedir.

* Bu amaçla projenin sahibi olan ilgili bakanlık tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda uygun taş ocakları belirlenmiş, rezerv miktarı ve dayanıklılık değerleri dikkate alınarak koşulları sağlayan İkizdere Cevizlik Taş Ocağı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden ilgili mevzuat kapsamında hammadde üretim izni alınmıştır.

“ŞİRKETİMİZİN TESPİT YETKİSİ BULUNMUYOR”

* Tüm yasal izinlerin tamamlanmasının ardından ‘Rize İyidere Lojistik Limanı’ projesinin inşaat faaliyetlerine başlanmıştır. Bu süreçte yasal olarak hammaddenin temin edileceği taş ocağının seçilmesi konusunda, şirketimizin herhangi bir tespit yetkisi veya tasarrufunun bulunmadığını önemle belirtmek isteriz.

* Hammaddenin temin edilmesi planlanan İkizdere Cevizlik Taş Ocağı, Bakanlık tarafından seçilmiştir. Çevresel etkileri dikkate alınarak sürecin en başından itibaren hammaddenin temin edilebileceği tüm alternatif taş ocakları Bakanlık tarafından araştırılmıştır.

* Şirketimizin o bölgede yaşayan herkesin görüşlerini hassasiyetle ve ciddiyetle değerlendirdiğini bilmenizi isteriz. İmalatların tamamlanması ve liman için gerekli hammaddenin temini sonrasında taş ocağının rehabilitasyonu şirketimiz tarafından gerçekleştirilecektir.

* Taş ocağında maden araması yapıldığına, ocağın daha sonra farklı amaçlarla kullanılacağına dair iddialar asılsız olup ‘Rize İyidere Lojistik Limanı’ projesi ile sınırlı hammadde temini tamamlandıktan sonra toprak üzerindeki bitki ve ağaçlandırma çalışması yapılarak mevcut doğal yaşamın geri kazanılması sağlanacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

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