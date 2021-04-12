Cennet koyun özelleşmesine bir tepki de Davutoğlu’ndan: Gözünüzü rant bürüdü!

6 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Muğla’nın Datça ilçesinde bulunan Kargı Koyu yakınlarındaki hazine arazisinin bir bölümüne “Otel alanı, günübirlik tesis alanı, park alanı, otopark” yapılmasının önü açılmasına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Sosyal medyada “Datça’yı Savunuyoruz” etiketi gündem olurken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bir paylaşımda bulundu.

Davutoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* Gözünüzü rant bürüdü! Vatanımızın cennet köşelerini rant uğruna talan etmeye kalkıyorsunuz, şimdi de gözünüzü Datça Kargı koyuna diktiniz! Geleceğimizi çalmanıza izin vermeyeceğiz! Bu cennet koyu, betona dönüştürme kararını derhal iptal edin! #DatçayıSavunuyoruz