Son dakika… CEO’yu kaçıranlara hapis cezası

Mahkeme şirket yöneticisi Okan Kösemen ile pilotlar Bahri Kutlu Sömek ve Noyan Pasin, “Göçmen kaçakçılığı” suçundan 4 yıl 2’şer ay hapis ve 31 bin 40’ar lira adli para cezasına çarptırdı.

Mahkeme diğer pilot olan 2 sanık ve 1 hostesin beraatine karar verirken 1 hostes sanık hakkındaki davanın düşürülmesine hükmetti.

Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar özel bir jet şirketinin ticaret müdürü Okan Kösemen ile pilotlar Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram, Bahri Kutlu Sömek,Serhat Kahvecioğlu ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme özel bir jet şirketinin yöneticisi sanık Okan Kösemen ve pilot sanıklar Bahri Kutlu Sömek ile Noyan Pasin’in “Göçmen kaçakçılığı” suçundan 4 yıl 2’şer ay hapis ve 31 bin 40’ar lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Pilot sanıklar Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu’nun aynı suçtan beraatine karar veren mahkeme, hostes sanık Nesrin Altunalan’ın da beraatine karar verdi. Ayrıca mahkeme hostes sanık Serpil Kuyumcu’nun da beraatine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Hakkındaki yolsuzluk suçlaması nedeniyle ev hapsinde tutulan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn, 29 Aralık’ta gece saatlerinde Osaka’dan İstanbul’a doğru bir iş jeti ile kaçmıştı.

İstanbul’dan Osaka’ya giden bir grup paralı asker yardımıyla kaçırılan Ghosn, 30 Aralık’ta Atatürk Havalimanı’na iniş yapmıştı. Ghosn, Atatürk Havalimanı’nda başka bir jet ile Beyrut’taki Refik Hariri Havalimanı’na götürülmüştü.

Ghosn’un İstanbul aktarmalı kaçışına Türkiye’den de aralarında pilotların olduğu şüphelilerin yardım ettiği iddia edilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2 Aralık’ta şüpheliler gözaltına alınmıştı. Nöbetçi mahkeme olayla ilgili 5 Türk’ü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayla ilgili hazırlanan iddianame 18 Mayıs 2020’de kabul edilmişti.