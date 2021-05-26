Cep telefonlarından banka uygulamasına girdi, 10 kişiyi dolandırdı

İzmir’de yaşayan Z.Ş. (37), Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gelerek, cep telefonuna SMS olarak bir link geldiğini, bu linke tıkladıktan sonra telefonunun kontrolünü kaybettiğini, olaydan şüphelenip müşterisi olduğu bankayla görüştüğünde hesabından bilgisi dışında QR Kod yöntemiyle 3 bin 650 TL para çekildiğini öğrendiğini söyledi. Z.Ş.’nin ihbarı üzerine soruşturma başlatan ekipler, yaptıkları çalışmadan şüphelinin İzmir’de yaşayan N.K. olduğunu belirledi. Soruşturmayı genişletilen ekipler, şüphelinin 6 ilde 9 kişinin daha aynı yöntemle hesaplara erişip dolandırdığını belirledi, Şüphelinin aralarında Z.Ş.’nin de bulunduğu 10 kişinin hesaplarından, toplamda 34 bin 540 TL haksız kazanç elde ettiğini tespit edildiği bildirildi.

ÇOK SAYIDA ELEKTRONİK CİHAZ ÇIKTI

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis şüpheli N.K.’yi gözlatına aldı, burada yapılan aramalarda 5 cep telefonu, 2 laptop, 1 hafıza kartı, 1 sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K., tutuklandı. (DHA)