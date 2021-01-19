Ceren’in katilinden şaşırtan ifade: Daha uzayacak mı?

Ordu’da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Özgür Arduç’un, yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın 5'inci duruşması görüldü.

Üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir'i doğum gününe 3 gün kala Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evlerinin önünde bıçaklpayarak ölümüne neden olan Özgür Arduç, olaydan bir gün sonra yakalanacağı esnada polis memurları Zeki Çelik ve Haydar Değerli’yi yaralamıştı.

“DAHA UZAYACAK MI?”

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 5'ncisi görülen duruşmada, Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Özgür Arduç Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hakim karşısına çıktı. Duruşmada söz verilen sanık Özgür Arduç, “Mahkeme yine gün mü atacak? Mahkeme tarihini bana söyleyin” ifadelerine yer verdi. Arduç, mahkeme başkanının, “Söylemek istediğin bir şey var mı?” sorusuna “Daha uzayacak mı mahkeme? Duruşmaya çıkmak istemiyorum” yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti, polis memuru Zeki Çelik ile ilgili kati raporun hazırlanması için olay tarihinden 18 ay geçmesi gerektiğinin kendilerine bildirildiğini ifade ederek ve kati raporun hazırlanacağı süreyi dikkate alarak, duruşmayı 6 Temmuz tarihine erteledi. (İHA-DHA)



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