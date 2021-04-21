Cerrahpaşa’daki sağlık işçileri: Ölüyoruz bizi de dikkate alın

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan Türk-İş üyesi sağlık işçileri, düşük ücretlerinde iyileştirme yapılması talebiyle hazırladıkları toplu sözleşme teklif tasarısını hastane yönetimine sundu. Ancak hastane yönetimi, tüm yetkiyi Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS)’e devretti ve işçilere, çalacakları kapının burası olduğunu söyledi.

TÜHİS’le masaya oturmak zorunda kalan işçiler, sendika tarafından içinde 4+4 zam oranı olan standart iş sözleşmesinin önlerine konularak, ‘Kabul ediyorsanız bunu kabul edin, etmiyorsanız Yüksek Hakem Kuruluna (YHK) gidersiniz’ denildi. Bunun üzerine yeniden rektörlüğe giden sağlık işçileri, “Gelin TÜHİS'ten çekilin, biz birlikte oturalım, müzakere edelim' şeklinde çağrıda bulundu. Ancak, rektörlüğün olumsuz cevap vermesi üzerine işçiler, hastanede eylem yapma kararı aldı.

Eylemlerine geçtiğimiz hafta başlayan sağlık işçileri, üç gün boyunca taleplerinin yazılı olduğu kokartları yakalarına astı. İşçiler, geçtiğimiz iki gün ise hastanede yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sağlık-İş İstanbul Şube Başkanı Nedime Mutlu Yıldırım ve hastanede çalışan iki sağlık işçisi, yaşananları SÖZCÜ'ye anlattı.

Rektörlüğe olan çağrılarını yineleyen Yıldırım, “TÜHİS'ten çekilin, gelin birlikte müzakere edelim” dedi.

“BÜRO İŞÇİLERİNE NE VERİYORSANIZ SAĞLIK İŞÇİLERİNE DE AYNI SÖZLEŞMEYİ UYGULAYIN”

Rektörlükte uygulanan, Büro-İş ve Sağlık-İş kolları olduğunu belirten Yıldırım, “Büro-İş kolunda bir sözleşme uygulanıyor eskiden beri. Biz de, ‘Ayrım gayrıma gitmeden Cerrahpaşa Üniversitesi olarak tek bir sözleşme çatısı altına toplanalım. Büro işçilerine ne veriyorsanız biz sağlık işçilerine de aynı sözleşmeyi uygulayın' dedik. Temel talebimiz bu aslında” şeklinde konuştu.

“İNSANCA YAŞAYABİLECEĞİMİZ ÜCRET İSTİYORUZ”

Eylemlerine geçtiğimiz hafta başladıklarını ve 3 gün boyunca (Çarşamba-Perşembe-Cuma), üzerinde taleplerinin yazdığı kokart taktıklarını dile getiren Yıldırım, o talepleri bir kez daha şöyle sıraladı: “Biz insanca yaşayabileceğimiz ücret istiyoruz. TÜHİS'ten çekilin. Eşit işe, eşit ücret istiyoruz.”

“BİZ PANDEMİYLE SAVAŞIYORSAK, COVİD OLUYORSAK, ÖLÜYORSAK BİZİ DİKKATE ALIN”

Geçtiğimiz iki gün de hastanede yürüyüş etkinliği ve basın açıklaması yaptıklarını aktaran Yıldırım, “Sesimize ve çağrımıza duyarsız kalıyorlar. Biz, rektörümüzün bizimle görüşmesini talep ettik, şimdiye kadar rektörümüz bize görüşme randevusu vermedi. Biz pandemide savaşıyorsak, Covid oluyorsak, ölüyorsak bizi dikkate alın. Şu anda sağlık işçisi arkadaşlarımın hepsi asgari ücretle çalışıyorlar. ‘Bizi dikkate alın' diyoruz” ifadelerini kullandı.

“PANDEMİ SÜRECİNDE CİDDEN ÇOK YORULDUK, BUNU ANLAMALARINI BEKLİYORUZ”

Cerrahpaşa'da radyoloji bölümünde çalışan ve Sağlık-İş Sendikası'nın baş temsilcisi olan Fatih Çıtak ise, taleplerini şöyle anlattı:

“Rektörlükte çalışanlarla aynı ücreti almak istiyoruz. 30 + 30 ikramiyemizi istiyoruz. Sosyal haklarımızın iyileşmesini istiyoruz. Eşit hak, eşit ücret istiyoruz. Rektörlükte çalışanlar (haftada) 40 saat çalışıyor, biz 45 saat çalışıyoruz. Gece mesai ücretlerimizi almıyoruz. Pandemi süreci devam ediyor, bu süreçte biz cidden çok çok yorulduk. Bunu anlayışla karşılamalarını bekliyoruz ama karşı taraf bunu anlamıyor. İstediğimizi alana kadar eylemlere devam edeceğiz.”

“ORTADA BİR ADALETSİZLİK SÖZ KONUSU”

Cerrahpaşa'da mali işlerde çalışan ve Sağlık-İş Sendikası'nın temsilcisi olan Erdal Kuş da benzer ifadelerle yaşadıklarını ve taleplerini şöyle aktardı:

“Kadroya geçtikten sonra iki yıl, yüzde 4 + 4 zam aldık. Dediler ki, ‘2 yıl boyunca bu şekilde devam edeceksiniz. Maaşınız üzerinden her altı ayda bir yüzde 4 zam alacaksınız.' Zaten iki yılda maaşlar eridi… Bizim daha önce maaşlarımız asgari ücret üzerinden zamlanıyordu. Şimdi asgari ücret üzerinden olan zammı kaldırdı, yüzde 4'e mahkum etti. 2 yılın ardından şu an toplu sözleşme hakkımız doğuyor. Bu toplu sözleşme de TÜHİS'e verildi, TÜHİS'in verdiği rakamlar da (yüzde 7) belli… Biz de rektörlükte çalışanlarla aynı ücreti almak istiyoruz. Ortada bir adaletsizlik söz konusu.”

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