Ceset yiyen ayı yeniden ortaya çıktı

Kastamonu’da yıllar önce aç kalarak indikleri şehir merkezinde yeni defnedilen mezarlardaki cesetlere dadandığı iddia edilen ayılar, İnebolu ilçesine bağlı Güde köyünde yeniden köy sakinlerinin korkulu rüyası haline geldi.

Ormanlık alanda aç kalan ayı, Güde köyüne kadar indi. Ayı, 3 gün boyunca aynı noktada gezindi. İlk zamanlarda meyve ağaçlarına musallat olan ve meyve ağaçlarına büyük zarar veren ayı, daha sonra köy mezarlığına yöneldi.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 21 gün önce hayatını kaybeden 83 yaşındaki bir kadının yeni mezarın da bu ayı tarafından pençeleri vasıtasıyla eşelendiği konuşuluyor.

DİKENLİ TELLERLE ÖRTÜLDÜ

Köylülerin ifadesine göre, mezarı büyük oranda açan ayının çıkardığı sese bir süre sonra köyde bulunan çoban köpekleri tepki vermeye başladı. Köpeklerin toplu halde havlamalarına bazı köy sakinlerinin de tepki vermesi sonucunda ayı, cesedi mezardan çıkaramadan ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu.

Sabah saatlerinde köyde oluşan keskin koku sonrasında köy sakinleri tarafından yapılan araştırmada evlerin hemen yakınında bulunan mezarın büyük oranda açıldığı ve keskin kokunun da çürümeye başlayan cesetten geldiği fark edildi.

DİKENLİ TELLE KAPATILDI

Ayının açtığı mezar, köy sakinleri tarafından yeniden kapatılarak üzerine ayının tekrardan mezarı açmasını engellemek amacıyla dallar ve dikenli teller örtüldü. sürekli ellerinde sopalarla dolaşan ve özellikle akşamları evlerinden dahi çıkamayan köylüler, can güvenliklerinin olmadığını belirterek yetkililere önlem almaları çağrısında bulundu.

Bir ay önce İstanbul'da bir teyzenin vefat ettiğini belirten Kıymet Arat, “Cenazeyi buraya defnettiler. Üç gün önce bir koku duyuyor komşu… Gidip bakıyor, mezarın tahtalarının göründüğünü farkediyor. Sonra mezarın açıldığını anlıyor. Ayı mı, derken bir komşusu da ‘Benim de kirazlarımı yedi, bu ayı' diyor. Gece dışarı çıkmıyoruz. Geçtiğimiz yıl da yukarı mahalleye ayı geldi. Hoca caminin önünde görüyor. Arada sırada ayı görülüyor. Bal kovanlarını götürüyor. Geçen sene komşunun kovanını götürdü. Şu ana kadar bir tehlike görmedik ama bu görmeyeceğiz anlamına da gelmez. Köy halkı olarak önlem alınmasını isteriz” dedi.

MEZARDAN KOKU GELDİ

Vefat eden kadının yengesi olduğunu söyleyen Hatice Tekin, “Elimde sopa vardı, yolda yürürken mezarlıktan koku geldi. Bu mezar çabuk koktu dedim ben de. Bir gelip mezara baktım ki üzeri açık ama çukur şeklinde açılmıştı. Tahtalarına kadar mezar açılmıştı. Köpekler akşam üzeri çok fazla havlamıştı. Mezarda koku vardı. Elimle mezarın üzerini kapattım. Toprakları da tekrar mezarın üzerine attım. Sonra çalı bulup üzerine çalıyı koydum. Daha önce böyle bir şey olmadı. Ölen benim yengemdi. Üç hafta önce vefat etmişti” diye konuştu.

“BUGÜN ÖLÜYE ZARAR VEREN…”

Bu tür hadiseler ile daha öncede karşılaştıklarını belirten Hüseyin Gökdemir de, “Mezarı kapatırken üzerlerine teller koyuyorlar ayı açmasın diye… Birkaç gün önce kiraz ağaçlarına da zarar vermişler. Biz, burada akşam namazından sonra dışarı çıkamıyoruz. Burada ayı fazla var, gün geçtikte daha da çoğalıyor. Burada tedirginiz. Bunlara bir önlem alınması lazım ya da bu hayvanların yerlerinde beslenmesi lazım şehre inmemesi için. Hayvan aç kalınca köylere iniyor. Kiraz yiyorlar, sebze meyve yiyorlar. Bugün ölüye zarar veren yarın canlıya da zarar verecek. Bu daha vahim. Burada çocuklarımız var. Kaçamazlar. Hayvan ise aç, ne yaptığını bilmez” şeklinde konuştu. Gökdemir, şöyle konuştu:

“Buraya cenaze defnedilmiş. Mezarın sahibi, mezarlıktan geçerken bir koku olduğunu duymuş. Mezarın içerisine konulan tahta var, bu tahta aşağısına kadar kazılmış. Köpekler havlayınca ayı gitmiş buradan. Bu mezar köy içinde değil de daha sığ görülmeyen bir yerde olsaydı ayı cesedi götürecekti buradan.”

AKŞAM NAMAZINDAN SONRA DIŞARI ÇIKAMIYORUZ

Mezara 21 gün önce vefat eden bir kadını gömdüklerini anlatan Güde Köyü Muhtarı İbrahim Sezer ise “Bu mezara ayı gelmiş ve açmaya çalışmış. Hatta mezarı açmış, tahtalarına kadar da eşelemiş. Sonra ayı kaçmış, bir şeyden ürkmüş ama neden ürktüğünü tam olarak bilemiyoruz. Biz de buraya gelip mezarın üzerini tekrar kapattık. Açtığı yer belli. Akşam namazından sonra köyümüzde dışarı çıkmıyoruz. Kiraz bu yıl bol, bu yüzden kirazlara devamlı ayı geliyor. Burada bir köylümüzün kirazına gelmiş, havaya ateş açmasına rağmen kirazdan yine de inmemiş. Yarın bir gün ayı çocuklarımıza da zarar verebilir. Tedbirin alınmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)



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