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Çeşme’de yeni taksi plakaları için ihale yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca 25 adet S plakanın ihalesi yapılacak.

Güncellenme: 13:22, 14/07/2021
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Çeşme’de yeni taksi plakaları için ihale yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İzmir’in Çeşme ilçesinde taksi sayısının 25 adet artırılması için ihale düzenlenecek.

“Çeşme İlçe taksi” plakası ihalesine katılmak isteyen kişilerin istenen belgeleri 4 Ağustos 2021 saat 12.00’ye kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale, 05 Ağustos 2021 Perşembe günü saat: 15.00’te Kültürpark (Fuar) Celal Atik Spor Salonu’nda yapılacak.

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