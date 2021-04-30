Ceviz kabuklarına gizlemişler: Tam 153 kilo

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışması sonucu İran’dan Türkiye’ye giriş yapan ceviz yüklü TIR’ı durdurdu. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı’nca verilen arama kararının ardından ekipler, dorsede ceviz dolu çuvalları aşağı indirerek, detaylı arama yaptı.

Ekipler, 87 çuvaldaki ceviz kabuklarının içine gizlenen 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirdi. Gözaltına alınan B.G., Ö.K. ve A.H., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)