Ceylan hemşirenin ikinci davasında mahkemeden görevsizlik kararı

İstanbul Beşiktaş’ta 8 Haziran 2020'de, kendisinden ayrılmak isteyen Ceylan hemşirenin yolunu keserek, elindeki bıçakla boğazından yaralayan ve, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl hapis cezası alan Nazir Ilgın hakkında yine Ceylan hemşireye yönelik 6 Haziran tarihinde işlediği, ‘Kasten yaralama', ‘Gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal', ‘Bıçakla tehdit' ve ‘Hakaret' suçlarından açılan davada, Asliye Ceza Mahkemesi dosyayı, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs suçu ihtimali' olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek üst mahkeme olan Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Nazir Ilgın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada tarafların avukatları da hazır bulundu.

“MUTFAK BIÇAĞI İLE PENCEREDEN EVE GİRMEK İSTEDİM”

Ilgın, “Bu iddialardan sadece eve gizlice girdiğim iddiasını kabul ediyorum. O gece Ceylan'ın evinin karşısında oturan kuzenimin evindeydim. Alkol almaya başladım. Sabah saat 05.00 gibi mutfak bıçağı ile pencereden eve girmek istedim. Evde kimse yoktu. Müştekinin kafasını arabaya vurarak yaraladığım ve öldürmekle tehdit ettiğim iddialarını kabul etmiyorum.” ifadelerini kullandı.

“ALKOLLÜ OLDUĞUNU SÖYLEYEREK SUÇTAN KURTULMYA ÇALIŞTIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Adana'da ailesinin yanında yaşayan Ceylan Gündüz'ün avukatı Çağrı Kılın, mahkemedeki beyanında, “10'uncu Ağır Ceza Mahkemesindeki dosya ile bu dava dosyası farklı konuları oluşturmaktadır. Sanığın 10. Ağır Ceza Mahkemesinde vermiş olduğu ifade ile bu dosyadaki ifade farklıdır. Alkollü olduğunu beyan ederek suçtan kurtulmaya çalıştığını düşünüyoruz. Tüm suçlar sanık tarafından gerçekleştirilmiştir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

SAVCI DOSYANIN ÜST MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİNİ TALEP ETTİ

Görüşünü açıklayan duruşma savcısı, Ilgın'ın, Gündüz'e yönelik 6 Haziran 2020'de park halindeki araca başını vurarak yaraladığı, ‘Bağırırsan seni öldürürüm' diyerek tehdit ettiğini ve ertesi gün Gündüz'ün evine bıçakla girerken yakalandığını anlattı.

Duruşma savcısı, Ilgın'ın daha önce yargılanarak, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hapse mahkum edildiğini vurgulayarak, bu dosyada Gündüz'e yönelik eyleminin kasten öldürmeye yönelik olup olmadığı yönündeki delillerin değerlendirilme yetkisinin Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait olduğunu belirterek mahkemenin, dosyaya görevsizlik kararı vermesini istedi.

“MEDYANIN BU DAVAYI ETKİLEMEYE ÇALIŞTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Nazir Ilgın, son savunmasında, “Araca kafasını vurmadım. Buna ilişkin bir hastane raporu, kamera görüntüsü gibi bir şey varsa eğer konuşulabilir. 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu konulardan dolayı ceza aldım. Ağır Ceza Mahkemesi dosyasını etkilemek için bu davanın açıldığını düşünüyorum. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleri anlattım. Eve bıçakla girmiştim. Korktuğum, çekindiğim bir şey yoktur. Aile Bakanlığı'nın ve medyanın bu davayı etkilemeye çalıştığını düşünüyorum. Bu dava ağır cezaya taşınırsa etkilendiğini de düşünüyorum” dedi.

“KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇU İHTİMALİ”

Ilgın'ın eyleminin, ‘Kasten yaralama', ‘Silahla tehdit' veya ‘Kasten öldürme' suçuna teşebbüs olup olmadığı yönünde kanıtları tartışma ve değerlendirmenin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğunu ifade ederek, dosyada görevsizlik kararı verip, karar ile birlikte yetkili Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmetti.